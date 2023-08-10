В Запорожье вечером 10 августа раздались взрывы. Россия нанесла удар по центру города около 19:20. Об этом сообщает 24 Канал.

К теме Удар России по центру Запорожья: Зеленский показал последствия очередного террористического обстрела

Ужасные кадры из центра Запорожья

Наши корреспонденты побывали на месте российского теракта. Они запечатлели последствия атаки России и сделали фото.

Последствия российской атаки в центре Запорожья / Фото 24 Канала



Россияне серьезно повредили гостиницу: видео 24 Канала



В результате российской агрессии уничтожены автомобили: видео 24 Канала





Поврежденные здание и автомобили: видео 24 Канала

Обломки на месте прилета: видео 24 Канала



В результате российского удара образовалась воронка: видео 24 Канала



К сожалению, предварительно известно об 1 жертве. Также появилась информация о 11 пострадавших.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным жертвы.

Патрульная полиция Запорожской области тоже поделилась кадрами. Правоохранители назвали действия страны-агрессора очередным коварным ударом.

В настоящее время на месте работают все службы. Патрульные оказывают помощь, регулируют дорожное движение и направляют граждан в безопасные места, поскольку существует угроза повторного удара,

– говорится в сообщении.

Сотрудники полиции подтвердили информацию об 1 жертве.

Россия терроризирует Запорожье / Фото патрульной полиции Запорожской области



Что известно о взрывах в Запорожье 10 августа