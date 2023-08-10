В Запорожье вечером 10 августа раздались взрывы. Россия нанесла удар по центру города около 19:20. Об этом сообщает 24 Канал.
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Ужасные кадры из центра Запорожья
Наши корреспонденты побывали на месте российского теракта. Они запечатлели последствия атаки России и сделали фото.
Последствия российской атаки в центре Запорожья / Фото 24 Канала
Россияне серьезно повредили гостиницу: видео 24 Канала
В результате российской агрессии уничтожены автомобили: видео 24 Канала
Поврежденные здание и автомобили: видео 24 Канала
Обломки на месте прилета: видео 24 Канала
В результате российского удара образовалась воронка: видео 24 Канала
К сожалению, предварительно известно об 1 жертве. Также появилась информация о 11 пострадавших.
Патрульная полиция Запорожской области тоже поделилась кадрами. Правоохранители назвали действия страны-агрессора очередным коварным ударом.
В настоящее время на месте работают все службы. Патрульные оказывают помощь, регулируют дорожное движение и направляют граждан в безопасные места, поскольку существует угроза повторного удара,
– говорится в сообщении.
Сотрудники полиции подтвердили информацию об 1 жертве.
Россия терроризирует Запорожье / Фото патрульной полиции Запорожской области
Что известно о взрывах в Запорожье 10 августа
- Российские захватчики выбрали для своего теракта очень людную территорию. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко подчеркнул, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, а не военной цели.
- Пока известно о 2 поврежденных многоэтажках. Также пострадали: отель, медучреждение, учебное заведение.