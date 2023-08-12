Противник атакував Україну п'ятьма дромани-камікадзе. Три "Шахеди" росіян було знищено.

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Ворог атакував "Шахедами" з південно-східного напрямку

У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що ворожі дрони було знищено у межах Запорізької області.

Крім того, українські військові уточнили, що противник атакував з південно-східного напрямку.

У Запорізькій ОВА зазначили, що ворог запускав БпЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному.

Раніше Росія атакувала "Шахедами" Рівненщину

У ніч на 10 серпня ворог завдав удару іранськими безпілотниками "Шахед" із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 до 4:00.

Усього російські окупанти застосували 10 "Шахедів". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони було знищено 7 ворожих безпілотників.

Для відбиття атаки було застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Під час атаки російські окупанти влучили в нафтобазу на Дубенщині. Унаслідок атаки окупантів, на щастя, немає жертв і постраждалих. Крім того, хімічний та радіаційний фон у нормі.

Разом з тим 10 серпня ворог вкотре намагався атакувати Хмельницьку область. Однак сили ППО завадили противнику втілити його терористичні плани.

Напередодні Росія завдала удару по Прикарпаттю