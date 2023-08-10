Рівненська обласна прокуратура показала наслідки вибуху – на фото видно, як палає нафтобаза на Дубенщині. Росіяни вкотре атакували українську інфраструктуру.

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Наслідки вибуху

Вночі 10 серпня 2023 року росіяни завдали удару по території цивільної нафтобази у Дубенському районі. Безпілотники знищили резервуар з пальним та викликали масштабну пожежу.

Палає нафтобаза на Рівненщині / Рівненька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Слідчі збирають всі необхідні докази та документують наслідки агресії. Також на місці працюють рятувальники.

Росія знищила нафтобазу / Рівненька обласна прокуратура

Ворог атакував базу дронами "Герань-2", більш відомими як "Шахед". Жертв внаслідок удару немає.

Росія атакувала Рівненщину "Шахедами" / Рівненька обласна прокуратура

Росія продовжує щоденний терор