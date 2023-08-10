У Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Атака тривала з 23:00 по 4:00.

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Скільки дронів запустив ворог

Усього російські окупанти застосували цієї ночі проти України 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Силам ППО вдалося знищити 7 із них.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття,

– повідомили в Повітряних силах.

Окупанти атакували Рівненщину

На жаль, внаслідок атаки дронами є "прильоти" у Дубенському районі Рівненської області. Окупанти влучили у нафтобазу.

На щастя, жертв немає. Зараз на місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг.

Важливо. Хімічний та радіаційний фон на Дубенщині в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде.

Також під прицілом знову була Хмельницька область. Місцева влада подякувала ППО за якісну роботу.