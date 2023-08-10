Ворог влучив у нафтобазу на Дубенщині. На щастя, обійшлось без жертв.

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Деталі нічної атаки Рівненщини

Як розповіли в ОВА, вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв – немає.

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Зараз на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Також задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Важливо! Хімічний та радіаційний фон у нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде.

Наслідки влучання дронів на Рівненщині: дивіться відео

Попередні атаки Рівненщини: що відомо

6 серпня російські окупанти вдарили по одному з населених пунктів Рівненської області, внаслідок чого постраждало декілька приватних будинків. Згодом влада регіону розповіла більше про атаку.

Як зазначив очільник регіону, на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих внаслідок цієї атаки. Однак через окупантів було частково зруйновано декілька об'єктів на території приватних землеволодінь.

Окремо глава Рівненської ОВА подякував українській ППО та усім оборонцям неба.

Нагадаємо, що 21 травня ворог також атакував ракетами Рівненську область. Жертв немає, є лише постраждалі. Більшість у доброму стані.

Як виявилось, дві ворожі ракети влучили у військову інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв, втім, є шестеро постраждалих. Вони у стабільному стані, їм нічого не загрожує.

Важливо зазначити, що Росія увечері 9 серпня завдала терористичного удару по житловому кварталу Запоріжжя. На жаль, є жертви та постраждалі. Відомо, що загинуло 2 особи, поранено – 7. Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції.

Ігор Клименко розповів, що у господарчій будівлі спалахнула пожежа. Правоохоронці провели поквартний обхід житлових будинків. На щастя, загиблих або травмованих не виявили. Клименко наголосив, що постраждали люди, які у момент удару були на вулиці.