Ворог влучив у нафтобазу на Дубенщині. На щастя, обійшлось без жертв.
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Деталі нічної атаки Рівненщини
Як розповіли в ОВА, вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв – немає.
Зараз на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Також задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.
Наслідки влучання дронів на Рівненщині: дивіться відео
Попередні атаки Рівненщини: що відомо
- 6 серпня російські окупанти вдарили по одному з населених пунктів Рівненської області, внаслідок чого постраждало декілька приватних будинків. Згодом влада регіону розповіла більше про атаку.
- Як зазначив очільник регіону, на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих внаслідок цієї атаки. Однак через окупантів було частково зруйновано декілька об'єктів на території приватних землеволодінь.
- Окремо глава Рівненської ОВА подякував українській ППО та усім оборонцям неба.
- Нагадаємо, що 21 травня ворог також атакував ракетами Рівненську область. Жертв немає, є лише постраждалі. Більшість у доброму стані.
- Як виявилось, дві ворожі ракети влучили у військову інфраструктуру. На щастя, обійшлося без жертв, втім, є шестеро постраждалих. Вони у стабільному стані, їм нічого не загрожує.
Важливо зазначити, що Росія увечері 9 серпня завдала терористичного удару по житловому кварталу Запоріжжя. На жаль, є жертви та постраждалі. Відомо, що загинуло 2 особи, поранено – 7. Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції.
Ігор Клименко розповів, що у господарчій будівлі спалахнула пожежа. Правоохоронці провели поквартний обхід житлових будинків. На щастя, загиблих або травмованих не виявили. Клименко наголосив, що постраждали люди, які у момент удару були на вулиці.