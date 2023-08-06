У ніч на неділю, 6 серпня, на півдні Рівненщини під час повітряної тривоги, що пролунала близько 04:00, місцеві жителі чули вибухи. Відбій був через годину. Голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль констатував, що це працювала ППО.

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Атака на Рівненщину

Як зазначив очільник регіону, на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих внаслідок цієї атаки. Однак через окупантів було частково зруйновано декілька об'єктів на території приватних землеволодінь.

Під час нічної повітряної тривоги на півдні Рівненської області спрацювала ППО. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Єдине, маємо незначне руйнування приватних домогосподарств.

Коваль наголосив, що перебуває на місці події та пообіцяв, що до кінця дня 6 серпня наслідки удару усунуть всі відповідні служби.

Який вигляд мають будинки після атаки окупантів / Фото з телеграму Коваля

Зазначимо окремо, що глава Рівненської ОВА подякував українській ППО та усім оборонцям неба, не забувши згадати, що 6 серпня – День Повітряних сил ЗСУ: "Хочу подякувати охоронцям неба, привітати їх з професійним днем".

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