Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він підтримав версію Повітряних сил, згідно з якою проліт ракет над Білоруссю міг бути провокацією.
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Головна мета – спровокувати Україну
Росія тривалий час використовує територію Білорусі для атак по Україні, а також – інформаційного шантажу. Однак вчора Сили оборони зафіксувати фальшиві пуски з території Білорусі, які насправді могли здійснити з Росії.
“Розрахунок окупантів міг бути у тому, що Повітряні сили ЗСУ побояться збивати ці ракети. Або інший варіант: якби Повітряні сили збили ці ракети в білоруському повітряному просторі, вони могли б впасти на цивільні об’єкти цієї країни і таким чином налаштувати проти України місцеве населення”, – припустив Ступак.
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Що кажуть у Повітряних силах
За попередньою інформацією, озвученою Юрієм Ігнатом, Росія запустила аеробалістичні ракети “Кинджал” з Тамбова, після чого вони пролетіли над територією Білорусі. Під час того, як ракети знаходились у повітряному просторі Білорусі, Росія також імітувала пуск в території цієї країни.
Українські посадовці дотримуються думки, що подібні провокації спрямовані на те, щоб втягнути Білорусь у війну з Україною.
Що відомо про російські провокації в Білорусі
- В середині липня Росія почала перекидати в Білорусь бойовиків "Вагнера". Припускають, що зараз їхня чисельність може сягати 5 тисяч осіб. Частина з них вже зараз знаходиться поблизу кордону з Польщею та Литвою.
- Новим витком провокацій на кордоні Білорусі з НАТО став інцидент з перетином кордону двох білоруських гелікоптерів. Попри фотодокази, Білорусь спростовує цю подію, яка не могла відбутися без участі Росії.
- Після цього окупанти несподівано вивели 10 гелікоптерів та 9 винищувачів з території Білорусі. І в той же день – здійснили фальшиві пуски ракет, які насправді летіли з Росії.