Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він підтримав версію Повітряних сил, згідно з якою проліт ракет над Білоруссю міг бути провокацією.

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Головна мета – спровокувати Україну

Росія тривалий час використовує територію Білорусі для атак по Україні, а також – інформаційного шантажу. Однак вчора Сили оборони зафіксувати фальшиві пуски з території Білорусі, які насправді могли здійснити з Росії.

“Розрахунок окупантів міг бути у тому, що Повітряні сили ЗСУ побояться збивати ці ракети. Або інший варіант: якби Повітряні сили збили ці ракети в білоруському повітряному просторі, вони могли б впасти на цивільні об’єкти цієї країни і таким чином налаштувати проти України місцеве населення”, – припустив Ступак.

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Що кажуть у Повітряних силах

За попередньою інформацією, озвученою Юрієм Ігнатом, Росія запустила аеробалістичні ракети “Кинджал” з Тамбова, після чого вони пролетіли над територією Білорусі. Під час того, як ракети знаходились у повітряному просторі Білорусі, Росія також імітувала пуск в території цієї країни.

Українські посадовці дотримуються думки, що подібні провокації спрямовані на те, щоб втягнути Білорусь у війну з Україною.

Що відомо про російські провокації в Білорусі