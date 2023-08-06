Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он поддержал версию Воздушных сил, согласно которой пролет ракет над Беларусью мог быть провокацией.
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Главная цель – спровоцировать Украину
Россия долгое время использует территорию Беларуси для атак по Украине, а также – информационного шантажа. Однако вчера Силы обороны зафиксировали фальшивые пуски с территории Беларуси, которые действительно могли произвести из России.
“Расчет оккупантов мог быть на то, что Воздушные силы ВСУ побоятся сбивать эти ракеты. Или другой вариант: если бы воздушные силы сбили эти ракеты в белорусском воздушном пространстве, они могли бы упасть на гражданские объекты этой страны и таким образом настроить против Украины местное население”, – предположил Ступак.
Иван Ступак о пусках "Кинжалов" через Беларусь: смотрите видео
Что говорят в Воздушных силах
По предварительной информации, озвученной Юрием Игнатом, Россия запустила аэробаллистические ракеты "Кинжал" из Тамбова, после чего они пролетели над территорией Беларуси. В то время как ракеты находились в воздушном пространстве Беларуси, Россия также имитировала пуск на территории этой страны.
Украинские чиновники придерживаются мнения, что подобные провокации направлены на то, чтобы втянуть Беларусь в войну с Украиной.
Что известно о российских провокациях в Беларуси
- В середине июля Россия начала перебрасывать в Беларусь боевиков "Вагнера". Предполагают, что сейчас их численность может достигать 5 тысяч человек. Часть из них уже сейчас находится вблизи границы с Польшей и Литвой.
- Новым витком провокаций на границе Беларуси с НАТО стал инцидент с пересечением границы двух белорусских вертолетов. Несмотря на фотодоказательства, Беларусь отрицает свое участие в этом событии, которое не могло произойти без России.
- После этого оккупанты неожиданно вывели 10 вертолетов и 9 истребителей с территории Беларуси. И в тот же день – совершили фальшивые пуски ракет, которые в действительности летели из России.