Соответствующую гипотезу озвучил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. По его словам, оккупанты могли осуществить электронный пуск или же провести имитацию пуска.

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Россия могла имитировать пуски

Что касается ракет с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

– подчеркнул он.

По его словам, физически запуска ракет могло и не быть. Впрочем, оккупанты могли обустроить все так, будто Украину атаковали именно с территории Беларуси.

Обратим внимание! Вечером 5 августа на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Тогда же россияне били "Калибрамы" и "Кинжалами". Во время атаки Воздушные силы ВСУ предупредили, что враг запустил ракеты из Белоруссии.

Кремль хочет втянуть Беларусь в войну

Это подчеркивает спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она в эфире телемарафон напомнила, что Украина находится в условиях гибридной войны. И враг пытается провоцировать информативное поле на восприятие того, что Беларусь втянута в полномасштабную войну. Это, предположила она, может быть ориентировано на распространение и разделение ответственности со стороны России.

Разделяет ее мнение также командир полка Калиновского Дзянис Прохарав с позывным "Кот". Он обратился к белорусам и опроверг информацию о пусках ракет. Он отметил, что, по имеющейся у него информации, из Беларуси на Украину 5 августа ничего не летело. Он подчеркнул, что это очередная попытка втянуть Лукашенко режим в полномасштабную войну.

Беларусь находится под военной оккупацией России, а Путин, проигрывая в войне, войне, которую сам и начал, манипулируя страхом белорусского диктатора, он снова попытается сделать белорусов соучастниками преступлений против человечества,

– подчеркнул он.

Прохарав обратился ко всем белорусам и белорусским военным. Он призвал не выполнять преступных приказов, которые через Лукашенко передает Кремль, а также не дать себя обмануть.