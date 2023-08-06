Як виявилось, проліт ракет міг бути через територію Білорусі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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За словами Ігната, можливо, був пуск "Кинджалів" з району Тамбова, але проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація наразі уточнюється.
Але було помічено проліт повітряних цілей саме через Білорусь. Це вже не вперше, тому нічого дивного немає,
– зазначив речник Повітряних сил.
Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі
До речі, у ГУР МО вважають, що це могла бути імітація пусків. Як заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, окупанти могли здійснити електронний пуск або ж провести імітацію пуску.
"Щодо ракет з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", – сказав він.
Юсов наголосив, що фізично пуску ракет могло і не бути. Втім, окупанти могли облаштувати все так, наче Україну атакували саме з території Білорусі.
Атака України 5 – 6 серпня: що відомо
- ППО знищила 30 крилатих ракет та 27 ударних дронів. З вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня 2023 року окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".
- У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною.
- Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено: 13 крилатих ракет "Калібр"; 17 крилатих ракет Х-101/Х-555; 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- На Півдні внаслідок бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено: на Миколаївщині – 2 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 2 ударні БпЛА "Shahed-136/131", на Херсонщині та Кіровоградщині – по одному ударному БпЛА "Shahed-136/131".
- Також вночі 6 серпня окупанти вкотре атакували околиці Запоріжжя: вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури, сталося загоряння сухої трави навколо. У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство, пошкоджено житлові будинки поруч.
- Окрім цього, на Черкащині вночі силами ППО збито російську ракету. Без потерпілих і руйнацій. Уламки ракети впали у воду.