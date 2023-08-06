Як виявилось, проліт ракет міг бути через територію Білорусі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Ігната, можливо, був пуск "Кинджалів" з району Тамбова, але проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація наразі уточнюється.

Але було помічено проліт повітряних цілей саме через Білорусь. Це вже не вперше, тому нічого дивного немає,

– зазначив речник Повітряних сил.

Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі

До речі, у ГУР МО вважають, що це могла бути імітація пусків. Як заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, окупанти могли здійснити електронний пуск або ж провести імітацію пуску.

"Щодо ракет з території Білорусі – ймовірно, це був електронний пуск або імітація пуску, оскільки на території цієї країни розміщені російські війська, сили і засоби для різного роду провокацій, щоб втягнути її у війну проти України", – сказав він.

Юсов наголосив, що фізично пуску ракет могло і не бути. Втім, окупанти могли облаштувати все так, наче Україну атакували саме з території Білорусі.

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