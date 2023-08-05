Російські винищувачі Су-34 і Су-30СМ полетіли з білоруського аеродрому "Барановичі". Також відлетів до Росії і останній у Мачулищах гелікоптер Мі-24.

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Що відомо про переміщення винищувачів із Білорусі

О 13:30 з аеродрому "Барановичі" злетіло 9 винищувачів Су-34 та Су-30СМ. Вони пройшли через Могилівську область і перетнули кордон Білорусі з Росією.

Близько 14:00 з Мачулищ пішов на зліт Мі-24 – імовірно, полетів на аеродром "Сеща". "Беларускі Гаюн" указує, що це останній гелікоптер авіаційного угрупування військо-космічних сил Росії, який був у Мачулищах. Протягом 5 серпня з "Мачулищ" до Росії відлетіло 11 гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.

Зверніть увагу! Більшість російських винищувачів була в Білорусі 202 дні – з 15 січня 2023 року.

Карта переміщення літаків із Білорусі / "Беларускі Гаюн"

Карта переміщення гелікоптерів із Білорусі / "Беларускі Гаюн"

Як відлітали винищувачі з Білорусі: дивіться відео

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Чому гелікоптери у Білорусі опинилися в центрі уваги