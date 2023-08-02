Це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Наразі дуже важлива чітка та сильна реакція самої Польщі і безпосередньо НАТО.

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Що могли шукати

Невідомо яке саме обладнання було встановлено на даних гелікоптерах, наголосив Селезньов. Утім, можна припустити, що вони досліджували станції тактичної розвідки, які зайшли на територію Польщі. Або шукали системи РЕБ чи інше устаткування, яке наразі переміщується до східних кордонів Польщі для посилення захисту від Білорусі.

"Це відбувається за умови заздалегідь спланованих заходів. Треба мати чіткі позиції, які свого часу продемонстрував уряд Туреччини, знищивши російський літак, який перетнув повітряний простір їх країни. Було кілька попереджень, вони не спрацювали, потім до дій взялися відповідні турецькі структури", – нагадав військовий експерт.

Крім цього гелікоптери могли проводити розвідку і дорозвідку місцевості для того, щоб виявити ймовірні шляхи просування вглиб території Польщі для вагнерівських загонів.

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Яка реакція НАТО

Спочатку польське Міноборони не підтвердило інформацію про перетин кордону білоруськими гелікоптерами. Утім, увечері заявило про зворотне. Гелікоптери летіли на дуже малій висоті, через що радіолокаційні системи спершу їх не помітили.

Ситуація дивна, але безпекою Польщі мають займатися їхні структури. Ми маємо розуміти, що Росія не зупиниться перед будь-якими провокаціями. Накопичення відповідних ресурсів – тих самих вагнерівців – дуже небезпечний прецедент. Це створює загрозу Польщі та Литві,

– підкреслив Селезньов.

НАТО вже проінформували про інцидент. Представники Міноборони США зазначили, що "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО" і працюватимуть із союзниками, щоб гарантувати безпеку.

"Відсутність дієвої реакції спонукає противника вчиняти більш зухвалі і ризиковані дії. Чого їм боятися якщо не було реакції – можна сунути далі. Логіка Путіна: сунути до того, поки не отримає суттєвий ляпас у відповідь. Тоді вони стають "лагідними" і розповідають про готовність до переговорів", – резюмував військовий експерт.

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