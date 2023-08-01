У міноборони Білорусі цинічно заявили, що їхні гелікоптери не порушували повітряний простір Польщі. Вочевидь, польська сторона стикнулася зі знайомими пропагандистськими казками в стилі "іх там нєт". Водночас всього одне останнє речення повністю перекриває брехню провокаторів.

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Як відреагувала Білорусь на заяви Польщі

У Білорусі заяви польської сторони назвали вигадкою. І байдуже, що їхні вертольоти бачили жителі Біловежі.

Звинувачення у порушенні кордону Польщі вертольотами Мі-24 та Мі-8 білоруських ВПС та військ ППО є надуманими та були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил та засобів біля білоруського кордону,

– заявили в міноборони Білорусі.

Білоруси маніпулюють тим, що вдень Міноборони Польщі не підтверджувало повідомлення місцевих жителів про білоруські вертольоти на території країни.

Ще зранку оперативне командування збройних сил Польщі заспокоювало населення заявами про те, що польські радари не фіксували порушення держкордону, а надвечір (мабуть, порадившись зі своїми заокеанськими господарями) вже повідомили, що "перетин кордону відбувався на дуже низькій висоті, що перешкоджало виявленню радіолокаційними системами",

– додали в Білорусі.

При цьому іронічно, що міноборони Білорусі навіть назвало 2 вертольоти, які нібито "не перетинали повітряний простір", хоч Польща їх не називала. Таким чином білоруське відомство видало саме себе.

Повідомлення, яке не підтверджено даними об'єктивного контролю з боку Польщі, міністерство оборони Республіки Білорусь розглядає в стилі "одна бабуся сказала" і зазначає, що порушення повітряного простору вертольотами Мі-24 та Мі-8 не було,

– заявили провокатори.

Що трапилось