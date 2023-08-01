Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився новими заявами про вагнерівців на кордоні з країнами НАТО. Він каже, що не відправляв вагнерівців до Польщі, а навпаки – стримує їх. Про це Лукашенко заявив білоруським пропагандистським ЗМІ, передає 24 Канал.

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У чому суть проблеми з ПВК "Вагнер" на кордоні

У неділю, 29 липня, польська влада заявила, що вагнерівці переміщуються у бік Сувальського коридору – він з'єднує Литву та Польщу. В НАТО цю територію вважають небезпечною, адже він також з'єднує Калінінградську область Росії і Білорусь. Якщо Росія чи Білорусь спробують захопити Сувальський коридор, це відріже країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію – від інших країн НАТО.

У нас є інформація, що понад 100 найманців групи "Вагнера" рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі,

– заявив 29 липня Матеуш Моравецький.

За його словами, вагнерівці можуть напасти не безпосередньо, а чинити гібридні атаки, наприклад, маскуватися під білоруських прикордонників, допомагати незаконно потрапляти в Польщу іммігрантам. Можливо, вони спробують потрапити до Польщі самі –замаскувавшись під нелегальних іммігрантів. Усе це створює нестабільність на кордонах НАТО і в самій Польщі.

Що заявив Олександр Лукашенко

Після того, як Лукашенко "порішав" проблему Путіна з ПВК "Вагнер" і Пригожин розвернув своїх бійців з походу на Москву, вагнерівці осіли в Білорусі. Самопроголошений лідер Білорусі відверто насолоджується своєю роллю "дипломата", який нібито може впливати на один із найбільш боєздатних і неперебачуваних загонів російської армії.

У вівторок, 1 серпня, Лукашенко заперечив заяву Моравецького та сказав, що вагнерівці нікуди не рухалися. Проте його слова були досить суперечливими.

Жодних загонів ПВК "Вагнер" у 100 осіб сюди не переміщалися. А якщо переміщалися, лише для того, щоб передати бойовий досвід бригадам, які зосереджені у Бресті та Гродно,

– "пояснив" Лукашенко.

Він ствердив, що не хоче воювати, але навчати армію треба – щоб не гинули солдати. Тож під Осиповичами вагнерівці "абсолютно безкоштовно допомагають нам, передають досвід".

Та невизнаний президент Лукашенко підкреслив: військові підрозділи рухатимуться територією Білорусі так, як вважатимуть за потрібне в цілях "оборони".

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Що відомо про "екскурсію до Жешува"

Лукашенко 23 липня на зустрічі з Владіміром Путіним заявив: вагнерівці, розміщені в Білорусі, почали "напрягати", бо "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува".

Тепер же Лукашенко пояснив: це був жарт. Мова про Жешув зайшла нібито тому, що звідти йшла техніка та озброєння під Бахмут, на допомогу Україні. А оскільки вагнерівці воювали саме під Бахмутом, то і "не пробачать" цього полякам.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив: вагнерівців понад 30 тисяч, а Польща має дякувати, що найманців "запросили" до Білорусі.

Нехай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо. Інакше вони без нас просочилися б туди і вломили б так цьому Жешуву і Варшаві, що мало б не здалося. Тому мені дорікати не треба, а нехай подякують,

– погрожує країні НАТО Лукашенко.

Експерти вважають, що Лукашенко шантажує Путіна, мовляв, плати за допомогу. Тим часом стало відомо про нову локацію вагнерівців – це військовий склад. Інститут вивчення війни вказує: вагнерівці тренують білоруських військових, витісняючи російських інструкторів.