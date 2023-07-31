На тлі переміщення вагнерівців до Білорусі почастішали спроби незаконного перетину кордону із сусідньою Польщею. За словами, уповноваженого польського уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина, ці спроби керуються безпосередньо білоруською владою.

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Прорив через кордон

Після того, як пролунали заяви Лукашенка про те, що вагнерівці мріють відвідати Варшаву та Жешув, зросла кількість охочих потрапити до країни нелегально.

Щодня іноземні мігранти з боку Білорусі намагаються прорватися на територію Польщі. Однак, зустрівши опір польських прикордонників, вони вдаються до помсти, до "дрібного шкідництва".

Провокатори починають просто таки атакувати їх усім, що потрапить під руку. У польських охоронців кордону летять бруківка, каміння та цегла.

Щоправда, Станіслав Жарин переконаний, що прикордонників атакують не випадково знайденими речами.

Знаряддя для атак цим людям постачають самі білоруські прикордонники.

Білоруські прикордонники курують напади мігрантів

У Польщі в атаках на прикордонників, а також у сприянні нелегальному перетину кордону звинувачують білоруських колег.



Там вважають, що саме білоруські прикордонники вказують мігрантам на місця, де можна нелегально перетнути кордон.



Також вони постачають нелегалам необхідне обладнання, за допомогою якого можна перейти через огорожу на польському кордоні: це драбини та болторізи.



Крім того, бруківка, каміння та інші предмети, якими невдоволені мігранти штурмують поляків, теж біля кордону опиняються не випадково. Їх там навмисно залишають білоруські прикордонники.

Гібридна війна

Станіслав Жарин називає такі інциденти "гібридною війною" проти країни. Польщу намагаються розхитати зсередини штучно створеним міграційним натиском.

Він вважає, що це також частина російського плану з дестабілізації східного флангу НАТО.

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