Про це 24 Каналу сказав литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринявічюс. Початково меседжі про можливий похід вагнерівців на Польщу та Литву з території Білорусі були спрямовані на внутрішню російську аудиторію.

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"Після заколоту Євгенія Пригожина Москві треба було пояснити, що відбулося та що їх "великий начальник" робитиме далі. Вони намагались виправдатись, буцімто так званий "великий стратег", який сидить у кремлівському бункері, має якийсь план", – зазначив експерт з безпеки.

У Кремлі вирішили, що цим планом буде нібито намір пробити Сувальський коридор.

Як Захід реагує на кремлівські байки

У результаті пропагандистської кампанії Москва побачила, що на Заході є частина суспільства, яка готова повірити у такий сценарій розвитку подій.

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"Зрештою загроза з боку Росії як такої, звісно, нікуди не поділась. Можливі й гібридні атаки, але необов’язково вони відбудуться у Білорусі за участі вагнерівців. Ми повинні бути готовими до усього", – наголосив Маріус Лауринявічюс.

Найімовірніше, ПВК "Вагнер" повернеться до Африки, адже там Росія має більш потужні інтереси, зокрема і щодо поширення свого впливу на низку африканських країн.

Зверніть увагу! 26 липня у Нігері полковник Амаду Абдраман заявив про усунення від влади президента країни Мохамеда Базума. Також стало відомо про закриття кордонів та всіх установ республіки. Маріус Лауринявічюс припустив, що Росія має безпосереднє відношення до перевороту у Нігері.

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