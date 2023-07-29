Таку думку 24 Каналу висловив Юрій Рашкін – громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин. Як відомо, вагнерівці рухаються в бік Сувальського коридору.

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"Якщо мова про терористів, які намагаються вкорінитись під виглядом прикордонників чи мігрантів, важко уявити, що НАТО зреагує танками", – зазначив Рашкін.

Як НАТО зреагує в разі провокацій вагнерівців: дивіться відео

Вагнерівці промацують, що можна зробити, щоб не перетнути "червоні лінії". Тут важко застосувати п'яту статтю НАТО, бо загроза не настільки очевидна.

Зверніть увагу! За п'ятою статтею засновницького договору НАТО, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Як НАТО може відповісти

Єдина можливість для розумної відсічі – усі торгові й економічні санкції, які ще не були впроваджені. На більше Альянс може не наважитись.

Водночас не варто очікувати якихось серйозних інцидентів на кордоні Білорусі. Найімовірніше, відбудеться новий сплеск активності мігрантів.

Зверніть увагу! 2021 року білоруська влада за підтримки Росії ініціювала міграційну кризу на кордоні з ЄС. Активність мігрантів збільшилась на початку 2023-го.

Вагнерівці в Білорусі: основне