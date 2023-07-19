Соцмережами шириться відео, що було зняте пізно ввечері без освітлення. На цих кадрах людина, яка схожа на Євгенія Пригожина зовнішністю та голосом, виступила перед вагнерівцями.

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Що сказав Пригожин

Воєнний злочинець звернувся до своїх спільників та заявив, що вони "достойно воювали" та дуже багато зробили для Росії. Він назвав ситуацію на фронті ганьбою, в якій ПВК "Вагнера" не треба брати участь. Пригожин закликав найманців дочекатися того моменту, коли вони зможуть "проявити себе по повній програмі".

Тому було ухвалено рішення, що ми будемо перебувати тут у Білорусі певний час. За цей час ми зробимо, я у цьому впевнений, білоруську армію другою армією світу. А якщо буде потрібно – заступимося за них,

– сказав він.

Пригожин заявив, що білоруси нібито зустріли вагнерівців "не тільки як героїв, але й як братів". За його словами, місцеві дівчата "шушукаються, що вагнера приїхали". Він закликав найманців "поставитися до них так само по-братерському".

Ватажок бойовиків повідомив, що вони після підготовки відправляться до Африки. Водночас він не виключив повторної участі цих найманців у повномасштабній війні Росії проти України в той момент, коли вони будуть впевнені, що їх не змусять "зганьбити самих себе".

Після цього Пригожин передав прапор та дві стрічки, що символізують Росію та Білорусь, одному зі своїх посіпак. Він назвав цього найманця "старшим" по білоруському напрямку.

Ймовірний виступ Пригожина перед найманцями у Білорусі: відео

Як на це відреагував російський військовий

Російський підполковник Роман Веневітін прокоментував цей виступ у саркастичній манері. Він назвав ватажка найманців воєнним злочинцем.

Військовий злочинець Пригожин після заколоту на деякий час заліг на дно, а тепер по ночі з'явився в Білорусії,

– написав окупант у своїх соцмережах.

Також він обережно розкритикував Владіміра Путіна. Веневітін поставив риторичне питання, чи "погладили б по голівці та відпустили" когось з комбригів, комдивів чи командармів, повернули б їм нагородну зброю та подарували б мільярди, якби хтось з них так само розгорнув війська та пішов на Москву тим самим маршрутом, що й Пригожин.

До слова, Веневітін – це командир 72-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресорки. Цього російського військового вагнерівці катували та утримували в полоні.

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