Соцсетями распространяется видео, снятое поздно вечером без освещения. На этих кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина внешностью и голосом, выступил перед вагнеровцами.
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Что сказал Пригожин
Военный преступник обратился к своим сообщникам и заявил, что они "достойно воевали" и очень многое сделали для России. Он назвал ситуацию на фронте позором, в котором ЧВК "Вагнера" не нужно участвовать. Пригожин призвал наемников дождаться того момента, когда они смогут "проявить себя по полной программе".
Поэтому было принято решение, что мы будем находиться здесь в Беларуси некоторое время. За это время мы сделаем, я в этом уверен, белорусскую армию второй армией мира. А если потребуется – заступимся за них,
– сказал он.
Пригожин заявил, что белорусы якобы встретили вагнеровцев "не только как героев, но и как братьев". По его словам, местные девушки "шушукаются, что вагнера приехали". Он призвал наемников "отнестись к ним так же по-братски".
Главарь боевиков сообщил, что они после подготовки отправятся в Африку. В то же время, он не исключил повторного участия этих наемников в полномасштабной войне России против Украины в тот момент, когда они будут уверены, что их не заставят "опозорить самих себя".
После этого Пригожин передал флаг и две ленты, символизирующие Россию и Беларусь, одному из своих приспешников. Он назвал этого наемника "старшим" по белорусскому направлению.
Вероятное выступление Пригожина перед наемниками в Беларуси: видео
Как на это отреагировал российский военный
Российский подполковник Роман Веневитин прокомментировал это выступление в саркастической манере. Он назвал предводителя наемников военным преступником.
Военный преступник Пригожин после мятежа на некоторое время залег на дно, а теперь по ночи возник в Белоруссии,
– написал оккупант в своих соцсетях.
Также он осторожно раскритиковал Владимира Путина. Веневитин задал риторический вопрос, "погладили бы по головке и отпустили" кого-то из комбригов, комдивов или командармов, вернули бы им наградное оружие и подарили бы миллиарды, если бы кто-то из них так же развернул войска и пошел на Москву по тому же маршруту, что и Пригожин.
Последние новости о пребывании вагнеровцев в Беларуси
- Российский правозащитник Марк Фейгин в разговоре с 24 Каналом предположил, что новая страна для ЧВК "Вагнер" была выбрана не случайно. По его мнению, Путин сам мог договориться с Александром Лукашенко.
- Недавно Олег Жданов сообщил о прибытии в Беларусь колонны из 100 единиц техники с личным составом вагнеровцев. Военный эксперт не исключил, что этих наемников там будут привлекать к провокациям на границе с Украиной.