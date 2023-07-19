Соцсетями распространяется видео, снятое поздно вечером без освещения. На этих кадрах человек, похожий на Евгения Пригожина внешностью и голосом, выступил перед вагнеровцами.

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Что сказал Пригожин

Военный преступник обратился к своим сообщникам и заявил, что они "достойно воевали" и очень многое сделали для России. Он назвал ситуацию на фронте позором, в котором ЧВК "Вагнера" не нужно участвовать. Пригожин призвал наемников дождаться того момента, когда они смогут "проявить себя по полной программе".

Поэтому было принято решение, что мы будем находиться здесь в Беларуси некоторое время. За это время мы сделаем, я в этом уверен, белорусскую армию второй армией мира. А если потребуется – заступимся за них,

– сказал он.

Пригожин заявил, что белорусы якобы встретили вагнеровцев "не только как героев, но и как братьев". По его словам, местные девушки "шушукаются, что вагнера приехали". Он призвал наемников "отнестись к ним так же по-братски".

Главарь боевиков сообщил, что они после подготовки отправятся в Африку. В то же время, он не исключил повторного участия этих наемников в полномасштабной войне России против Украины в тот момент, когда они будут уверены, что их не заставят "опозорить самих себя".

После этого Пригожин передал флаг и две ленты, символизирующие Россию и Беларусь, одному из своих приспешников. Он назвал этого наемника "старшим" по белорусскому направлению.

Вероятное выступление Пригожина перед наемниками в Беларуси: видео

Как на это отреагировал российский военный

Российский подполковник Роман Веневитин прокомментировал это выступление в саркастической манере. Он назвал предводителя наемников военным преступником.

Военный преступник Пригожин после мятежа на некоторое время залег на дно, а теперь по ночи возник в Белоруссии,

– написал оккупант в своих соцсетях.

Также он осторожно раскритиковал Владимира Путина. Веневитин задал риторический вопрос, "погладили бы по головке и отпустили" кого-то из комбригов, комдивов или командармов, вернули бы им наградное оружие и подарили бы миллиарды, если бы кто-то из них так же развернул войска и пошел на Москву по тому же маршруту, что и Пригожин.

К слову, Веневитин – это командир 72-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессорки. Этого российского военного вагнеровцы пытали и удерживали в плену.

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