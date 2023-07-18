Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, про перебування вагнерівців в Білорусі міг домовитись сам Путін.

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Від вагнерівців жодної користі

В американському Інституті вивчення війни пишуть про те, що Владімір Путін хоче зберегти ПВК "Вагнера" як бойову одиницю. Але при цьому позбутися Євгенія Пригожина.

Це припущення. Як на мене, він хоче позбутись і від "Вагнера", і від Пригожина. Міноборони відрапортувало, що 2000 одиниць бронетехніки забрали в ПВК "Вагнера". Ви вірите, що Міноборони знову видасть ПВК "Вагнера" чи Пригожину цю зброю назад?,

– риторично запитав Марк Фейгін.

Можливо, Путін хотів би зберегти для себе окремих інструкторів, бійців, якими ще можна покористуватися. Втім, малоймовірно, що диктатор захоче відродити чи створити ПВК "Вагнер" наново.

Щодо вагнерівців, яких направили до Білорусі – вони теж російському диктатору ніяк там не допоможуть.

"В Білорусь перемістили кількасот бойовиків. Яку погоду вони зроблять? Навіть 1000 б перемістили – нічого вони б не зробили, це пусте місце. 2000 тисячі перемістять – для України це нічого. 6000 перемістять – запевняю, це "геморой", але теж нічого", – наголосив Фейгін.

Загрози від вагнерівців у Білорусі, принаймні тої кількості, яку там зараз розмістили, для України немає. Це раніше підтверджували як в Головному управлінні розвідки, так і в Держприкордонслужбі.

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План Путіна – суцільна проблема для Лукашенка

А ось для Олександра Лукашенка бойовики з "Вагнера" можуть принести чимало клопотів. В Головному управлінні розвідки повідомили, що до Білорусі 18 липня прибула нова колона із вагнерівцями. Їхня кількість коливається від 500 осіб до 700.

"Лукашенко ж сказав, що утримання за власний рахунок. Хто ж їх буде взувати, вдягати? Москва хіба на це кошти виділятиме? Та й чим вони займатимуться там: частина буде навчати білоруських військових, а інші? Вони не утворюють ніякої бойової одиниці", – зауважив правозахисник.

Раніше в ПВК "Вагнера" була база, власні центри, накопичена техніка. Зараз цього всього не залишилось. Техніку передали міноборони, нових людей набирати складно через відсутність ресурсів.

Лукашенкові це теж не потрібно. Всі кажуть, що це спектакль і Пригожин домовився з Путіним. Так це Путін з Лукашенком домовився, мовляв, ти їх потримай, скажемо, що потім. А вже потім – позбутися і від Пригожина, і від решти,

– наголосив Фейгін.

Він додав, що для Євгенія Пригожина чи ПВК "Вагнера" Білорусь не є безпечним місцем.

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