Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський. Як відомо, до табору під Осиповичами заїхала вже 10 колона вагнерівців.

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"Пригожин у Білорусі – це табір з великою кількістю можливостей. Я вважаю, що це багатовекторна загроза, яку потрібно оцінювати комплексно", – наголосив Олевський.

Найстрашнішим варіантом може стати те, що вагнерівців під білоруськими паспортами відправлять у Європу – убивати людей і влаштовувати теракти.

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Пригожин може зібрати ще якусь кількість людей і спробувати відтягнути українські сили на Київ у якомусь осінньому наступі. Очевидно, що захисники впораються з такою загрозою, але це відверне їхню увагу від фронту на Сході й Півдні.

Крім того, росіяни можуть пошуміти на кордоні з Польщею, щоб спровокувати її на відповідні дії.

"Це дало б змогу Путіну "красиво" завершити акорд свого життя якою-небудь зброєю масового знищення", – припустив Олевський.

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