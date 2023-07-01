Україна розуміє яку додаткову потенційну загрозу це несе, тому зміцнює свою оборону на цьому напрямку. Сили оборони ж перебувають у постійній бойовій готовності. Про це розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

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Вагнерівці у Білорусі створюють нові ризики для України

Як підкреслив Демченко, розвиток ситуації в Білорусі перебуває на постійному контролі та постійно відслідковується. Наразі на території північного сусіда не спостерігаються наступальні угрупування Росії.

Однак разом з тим країна-окупантка продовжує використовувати Білорусь, як базу для підготовки своїх підрозділів та польотів військової авіації. Окрім того, готовність Лукашенка розмістити в себе вагнерівців створює нові можливі ризики.

Через це, за словами речника ДПСУ, "Для підсилення кордону з Білоруссю рішенням Ставки було визначено головкому та командувачу північного напрямку виконати необхідний комплекс заходів".

Відмітимо, що підрозділи ДПСУ добре розуміють загрози, які можуть бути з напрямку Білорусі, і разом з іншими складовими Сил оборони України перебувають у постійній готовності до реагування на можливі провокації зі сторони противника та рішучих дій у відповідь,

– сказав Андрій Демченко.

У Білорусі можуть розмістити до 8 тисяч вагнерівців

Згідно з наявною інформацією, зокрема, з відкритих джерел, у Білорусі проводяться роботи з облаштування місць для подальшого розміщення російських найманців із ПВК "Вагнера". При цьому кількість вагнерівців, яких може прийняти Лукашенко, може бути досить значною.

За словами Андрія Демченка, мовиться про кількість, що може сягати 8 тисяч найманців. І це при тому, що за даними ДПСУ, кількість російських військових у Білорусі із підрозділів регулярної армії країни-окупантки сьогодні становить близько 2 тисяч осіб.

Наразі польові табори розгортаються на значній відстані від кордону України. Попри це лише саме перебування найманців у Білорусі становитиме додаткову потенційну загрозу для нашої держави. Як підкреслив Андрій Демченко, це в першу чергу пов’язано з диверсійною роботою та створенням різного роду провокацій.

Вагнерівці у Білорусі та потенційна загроза Україні: коротко