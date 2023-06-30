Про це 24 Каналу зазначив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Він пояснив ймовірні плани Путіна щодо вагнерівців.

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Путін хоче послабити вагнерівців

ПВК "Вагнера" напряму загрожує путінському режиму. А Білорусь та безпосередньо Лукашенко може опинитися його заручником. Тому наразі завдання російського диктатора послабити угрупування. Це може відбутися у декілька способів. Зокрема, втягнення вагнерівців у контрактну форму служби в міноборони чи росгвардії, де передбачені певні пільги.

"Фінансування вагнерівської фірми "Конкорд", яка мала трильйони рублів, припиняється. Якщо немає грошей – немає війни. Хто візьме їх під своє крило, з тими вони й працюватимуть", – зазначив Маломуж.

Деякі пригожинські найманці можуть поїхати в Африку й інші країни. Інші – підуть на пенсію, де також обіцяють певні пільги та житло. Залишок буде з Пригожиним, але таких обмежена кількість. Вони можуть формувати якісь позиції проти Москви та безпосередньо Лукашенка, але їм не даватимуть можливості повністю розгорнутися.

"Сила у 8 тисяч – я не вірю, що їх стільки буде. Лукашенко перед війною боявся автобус, а тут їх стільки. Вони будуть кількісно обмежені. В них забирають важку зброю – авіацію, ракетні системи, гаубиці, міномети. Залишають тільки кулемети і автомати – з цим не підеш на війну і на північ нашої держави", – додав генерал української армії.

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У вагнерівців немає шансів

Утім, попри всі оцінки, ігнорувати загрозу не варто. Треба вивчати ситуацію, наголосив Микола Маломуж. За його словами, кордони України укріплені і готові захищатися не від восьми, а від сотні тисяч ворогів.

Вагнерівцям шансу немає. Вони будуть контрольовані спецслужбами. Пригожин ще якийсь час побуде в деякій мірі зв'язковим. Але Путін йому не простить. Це ворог, який його підставив. "Кухар", який піднявся проти свого царя – це не пробачається,

– припустив він майбутню долю Пригожина.

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