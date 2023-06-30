Об этом 24 Каналу отметил генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Он объяснил вероятные планы Путина по поводу вагнеровцев.
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Путин хочет ослабить вагнеровцев
ЧВК "Вагнера" напрямую угрожает путинскому режиму. А Беларусь и непосредственно Лукашенко могут оказаться его заложниками. Поэтому задача российского диктатора ослабить группировку. Это может произойти в несколько способов. В частности, вовлечение вагнеровцев в контрактную форму службы в минобороны или росгвардии, где предусмотрены определенные льготы.
"Финансирование вагнеровской фирмы "Конкорд", которая имела триллионы рублей, прекращается. Если нет денег – нет войны. Кто возьмет их под свое крыло, с теми они и будут работать", – отметил Маломуж.
Некоторые пригожинские наемники могут уехать в Африку и другие страны. Другие – уйдут на пенсию, где также обещают определенные льготы и жилье. Остаток будет с Пригожиным, но таковых ограниченное количество. Они могут формировать какие-то позиции против Москвы и непосредственно Лукашенко, но им не дадут возможности полностью развернуться.
"Сила в 8 тысяч – я не верю, что их столько будет. Лукашенко перед войной боялся автобус, а здесь их столько. Они будут количественно ограничены. У них забирают тяжелое оружие – авиацию, ракетные системы, гаубицы, минометы. Оставляют только пулеметы и автоматы – с этим не пойдешь на войну и на север нашего государства", – добавил генерал украинской армии.
Николай Маломуж о вероятной угрозе вагнеровцев из Беларуси: смотреть видео
У вагнеровцев нет шансов
Впрочем, несмотря на все оценки, игнорировать угрозу не стоит. Следует изучать ситуацию, подчеркнул Николай Маломуж. По его словам, границы Украины укреплены и готовы защищаться не от восьми, а от сотни тысяч врагов.
Вагнеровцам шанса нет. Они будут контролироваться спецслужбами. Пригожин еще какое-то время побудет в некоторой степени связным. Но Путин ему не простит. Это враг, подставивший его. "Повар", который поднялся против своего царя – это не прощается,
– предположил он будущую судьбу Пригожина.
Вагнеровцы в Беларуси: последние новости
- В СМИ 26 июня появилась информация, что в Осиповичах Могилевской области Беларуси строят лагеря для вагнеровцев. Они могут вместить до 8 тысяч наемников. На следующий день в ГПСУ сообщили, что таких работ не зафиксировали. Однако полностью исключать такие события нельзя.
- Владимир Зеленский не считает, что перебрасывание бойцов из батальона "Вагнера" в Беларусь может повлечь за собой какую-то серьезную опасность для Украины. Поскольку их численность невелика. А у Украины – мощная армия, которая уже уничтожила немало наемников.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью иностранным СМИ заявил, что стоит подготовиться к разным сценариям. Украинские силы обороны постараются минимизировать "возможные последствия того, что может быть".
- Тем временем 30 июня Владимир Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК "Север" Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. По его словам, ситуация на постоянном контроле.