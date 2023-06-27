Несмотря на это, в службе заявили, что Москва не перекидывает приспешников Пригожина в Беларусь. Однако ГПСУ посоветовали все же недооценивать нашего врага.
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В ГПСУ рассказали о ситуации с вагнеровцами в Беларуси
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал оперативную ситуацию в Беларуси. По его словам, информация о строительстве баз для вагнеровцев на территории Беларуси пока не является действительной.
На данный момент таких работ мы не фиксируем,
– сказал он.
Однако Демченко подчеркнул, что полностью этот вариант развития событий исключать этого нельзя. Он подчеркнул, что за ситуацией в Беларуси активно следит наша разведка, а также подразделения украинских пограничников.
ЧВК "Вагнера", вероятно, хотят перебросить в Беларусь
- После неудачного мятежа Пригожина и его отправки в Беларусь в сети появилась информация, что якобы в Могилевской области этой страны начали строить лагеря для наемников ЧВК "Вагнера". Первую такую базу, вероятно, разместят в белорусском городе Осиповичи и отправят туда около 8 тысяч человек.
- Несмотря на это, мониторинговая организация "Белорусский Гаюн" опровергла эту информацию, отметив, что пока они не фиксировали перемещение вагнеровцев. Там отметили, что по состоянию на 26 июня никаких колонн ЧВК, которые двигаются в Беларусь или уже находятся в стране – нет.
- В украинской разведке 26 июня также отметили, что пока нет информации об переброске вагнеровцев в Беларусь. В ведомстве подчеркнули, что это только политические заявления.
- Такие заявления сразу спровоцировали панику среди украинцев по поводу недостаточного укрепления наших северных границ. Однако военный эксперт и аналитик Андрей Харук отметил, что угрозы для Севера Украины ЧВК "Вагнера" пока не составляет. По его словам, дальше нашей границы они не смогут пройти, если вдруг решат попытаться это сделать.