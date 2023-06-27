После Пригожин неожиданно бежал в Беларусь, однако вероятным гарантиям безопасности от Лукашенко верить нельзя, ведь тот доказал, что его слова ничего не стоят. Об этом 24 Каналу рассказала белорусская оппозиционная журналистка Наталья Радина.

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Пригожин сам понимает политику и шаткость обещаний Александра Лукашенко, поэтому вряд ли будет надеяться на его протекторат, убеждена Радина. Маловероятно, что он считает Беларусь для себя безопасным убежищем.

Лукашенко опасается авторитета Пригожина

После попытки бунта Пригожина риски для него выросли максимально. Даже во время вчерашнего экстренного обращения Владимир Путин косвенно назвал его предателем. Поэтому, хотя формально пообещали закрытие уголовных дел против него, но этого до сих пор не сделано. Да и вряд ли бункерный его простил, путинский режим ликвидировал неугодных и за меньшие проступки.

В свою очередь Лукашенко такой политический конкурент совсем не нужен. Он видит себя единственно возможным диктатором Беларуси до конца жизни. И здесь неожиданно на территории страны появляется еще одна харизматичная личность, которая совсем невыгодна самопровозглашённому президенту.

Конечно, Лукашенко опасается, что Пригожин будет авторитетом и для белорусских военных и силовиков, особенно учитывая, что руководство силовых структур и армия Беларуси пророссийски настроены. А часто это и выходцы из России как, например, глава Совбеза Александр Вольфович и другие,

– отметила оппозиционерка.

Поэтому из-за такой жесткой конкуренции вряд ли Евгений Пригожин надолго задержится в Беларуси, однако неизвестно, сколько времени там смогут провести его наемники.

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