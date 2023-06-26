Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он оценил, являются ли наемники реальной угрозой для Украины с Севера.
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Настоящая роль Лукашенко
Лукашенко не нужны бывшие заключенные и убийцы на территории Беларуси. Особенно после того, как они хотели наступать на Москву. Поэтому новость о подготовке лагерей для вагнеровцев может быть либо фейком, либо показывать настоящую роль Лукашенко в подавлении так называемого мятежа.
"Возможно, он был декоративным лицом. Его поставили перед фактом, что вагнеровцы у тебя будут жить. Он понял, что Беларусь, как государство, потеряла свою субъектность. Здесь по-разному может быть", – предположил аналитик.
Андрей Харук о размещении вагнеровцев в Беларуси: смотреть видео
Оценка угрозы для Украины
После новости о вероятном перемещении вагнеровцев в Беларусь начали говорить и о потенциальной угрозе для Украины с Севера. Впрочем, 8 тысяч пехоты без тяжелой техники и соответствующего вооружения не составят проблему.
Это нереально и дальше границы они не пройдут. Границы украплены, развернуты силы обороны, поставлены минные поля. В прошлом году и значительно большими силами врагу ничего сделать не удалось,
– отметил Харук.
Более того, завербовать бойцов среди местного населения тоже не удастся на полноценное войско. Поскольку почти 90% белорусов, по словам военного эксперта, негативно относятся к войне.
"Белорусы не готовы погибать за Путина или Пригожина. Я думаю, они (вагнеровцы – 24 Канал) не найдут там много добровольцев, желающих полечь на полях Украины. И второй момент – оружие. В Беларуси могло немного остаться, но вопрос в отношении Лукашенко, чтобы делиться им именно с вагнеровцами", – добавил он.
Что этому предшествовало: основные события
- 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил войну военному руководству России и вместе со своими наемниками отправился на Москву. Преодолев Ростовскую и Воронежскую области, "повстанцы" остановились за 200 километров до российской столицы – Пригожину вроде бы пообещали не расформировать его ЧВК.
- Все обвинения, ранее выдвинутые Пригожину, с него вроде бы сняли. Но при условии, что тот будет находиться в Беларуси. С вечера 24 июня неизвестно точное местонахождение главаря вагнеровцев.
- О размещении лагерей для вагнеровцев в Беларуси сообщают СМИ. Мол, руководство Могилевской области имеет соответствующий приказ. Впрочем, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" это не подтверждает. Да и самому Лукашенко не нужны бывшие заключённые на территории.