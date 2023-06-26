Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. Он добавил, что главарь вагнеровцев может быть крайне опасен при условии, что будет иметь необходимое вооружение.

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Для того чтобы по-настоящему ударить с Севера, чтобы мы это почувствовали, им нужен 40-тысячный корпус, 825 танков, 2500 бронированных машин и до 1000 артиллерии. Кто им это предоставит – мне трудно представить,

– сказал Петр Черник.

Длинная рука ФСБ

Евгений Пригожин бросил вызов системе, в которой только государство имеет право на насилие. Поэтому московская властная элита начала агонизировать, потому что в России не может быть других центров силы, кроме как в руках официальной вертикали. Поэтому, по мнению военного эксперта, Пригожину вряд ли удастся выжить.

"Он не является самостоятельным игроком. Есть какая-то длинная рука ФСБ, разыгрывающая свою комбинацию, которую пока сложно осознать. Это дает основания говорить, что Пригожина могут попытаться утилизировать на наших границах", – предположил он.

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