Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. Он добавил, что главарь вагнеровцев может быть крайне опасен при условии, что будет иметь необходимое вооружение.
Смотрите также Временное убежище: что будет делать Пригожин в Беларуси
Для того чтобы по-настоящему ударить с Севера, чтобы мы это почувствовали, им нужен 40-тысячный корпус, 825 танков, 2500 бронированных машин и до 1000 артиллерии. Кто им это предоставит – мне трудно представить,
– сказал Петр Черник.
Длинная рука ФСБ
Евгений Пригожин бросил вызов системе, в которой только государство имеет право на насилие. Поэтому московская властная элита начала агонизировать, потому что в России не может быть других центров силы, кроме как в руках официальной вертикали. Поэтому, по мнению военного эксперта, Пригожину вряд ли удастся выжить.
"Он не является самостоятельным игроком. Есть какая-то длинная рука ФСБ, разыгрывающая свою комбинацию, которую пока сложно осознать. Это дает основания говорить, что Пригожина могут попытаться утилизировать на наших границах", – предположил он.
При каких условиях Пригожин может угрожать Украине из Беларуси: смотреть видео
Что известно о судьбе Пригожина после мятежа
- После того, как Евгений Пригожин договорился о так называемом "перемирии" при посредничестве Лукашенко, связь с ним оборвалась В последний раз его видели при выезде из Ростова-на-Дону. В пресс-службе руководителя "Вагнера" заверили, что Пригожин лично "передаст всем привет", как только у него будет стабильная связь.
- Не исключено, что он мог уехать в Беларусь. Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Пригожину не будут выдвигать обвинения, а он уедет в соседнюю страну. Возможно, именно таковы были "гарантии безопасности" от белорусского диктатора Александра Лукашенко.
- Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что ситуация на Севере Украины стабильна. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства круглосуточно находится под надежной защитой.