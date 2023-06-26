Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Пригожин не уверен, что ему ничего не угрожает. Он начал ту игру, которую не смог довести до конца.

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Я уже видел, что некоторые западные СМИ, опираясь на заявления некоторых генералов, рассказывают о том, что Пригожин будет наступать на Киев своими ЧВК "Вагнер". Это смешно слышать на самом деле,

– отметил Александр Коваленко.

Обратите внимание! 25 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Евгений Пригожин переедет в Беларусь. Где находится руководитель ЧВК "Вагнер" неизвестно.

Полк Калиновского против режима Лукашенко

Накануне полк Калиновского призвал белорусов быть готовым к разным сценариям. Их планы – изгнать российских оккупантов с территории Беларуси, вместе с этим избавиться от Лукашенко и его режима. Есть все шансы.

Мы не видим, что пока происходит масштабная передислокация вагнеровцев именно в Белоруссию. Видим наоборот, что они отходят к границе Украины с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Следовательно, говорить, что это будет основной ударный элемент для противодействия полку Калиновского нельзя,

– объяснил Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что ждет Пригожина в Беларуси: смотреть видео

Без поддержки людей ничего не будет

По словам Коваленко, если начнется силовая смена власти в Беларуси, она должна сопровождаться протестными действиями со стороны населения.

Если ее не будет, то полку Калиновского не будет никакого шанса, даже если там не будет и ЧВК "Вагнер", то есть поддержка населения важна. Но если будет достаточная поддержка, то никакой ЧВК "Вагнер" не играет никакой важной роли в противодействии такому сценарию.

– отметил Коваленко.

Впрочем, Александр Коваленко подчеркнул, что подобного можно ожидать только после возвращения границ Украины на момент 1991 года. Пока силы в полку Калиновского необходимы для завершения боевых действий в Украине. Только тогда можно заняться подготовкой к освобождению Беларуси.

Мятеж Пригожина: что известно