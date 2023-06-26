В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как события в России отразились на фронте. Об этом пишет 24 Канал.

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Что происходило на Востоке во время мятежа в России

По словам Маляр, во время активизации событий политического кризиса в России враги собирали войска с Востока и пытались переместить их в московский регион. Однако теперь все эти войска возвращаются.

Из-за того, что эти события быстро исчерпали себя, они возвращают войска на Восток,

– сказала Маляр.

Оккупанты увеличили количество обстрелов по Украине

Замминистра добавила, что на прошлой неделе россияне увеличили количество обстрелов по Украине. В частности, на Востоке позапрошлой недели оккупанты совершили 5 800 обстрелов, а за прошедшую почти 6 500.

Количество потраченных боеприпасов врагом также увеличилось – если на прошлой неделе россияне использовали в войне против Украины на Востоке 277 тысяч боеприпасов, то на прошлой уже 315 тысяч. Если сложить Юг и Восток, то будет более 10 тысяч обстрелов в неделю – фактически это круглосуточные, ежеминутные обстрелы.

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Во время мятежа Пригожина россияне пытались атаковать в районе Бахмута.