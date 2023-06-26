На Юге ситуация за прошедшую неделю существенных изменений не понесла. В то же время российские захватчики несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Смотрите также Провальное наступление врага на 5 направлениях: карта боевых действий на 26 июня

Какая ситуация на Востоке

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю враг совершал свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои.

На этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось.

Маляр отметила, что на Востоке за прошедшую неделю противник совершил 6 457 обстрелов и выпустил боеприпасов 315 006. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось.

В то же время наши войска на Востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений есть продвижение от 1 до 2 километров. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага.

Что происходит на Юге

Замминистра обороны сообщила, что наши защитники продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

За неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 квадратных километров.

В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на Юге составляет 130 квадратных километров.

На Таврическом направлении враг на прошлой неделе 148 раз атаковал украинские позиции. Там зафиксировано 3 861 обстрел.

Если составить количество вражеских обстрелов на Востоке и Юге, то получится более 10 тысяч обстрелов за неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно,

– подчеркнула Маляр.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 8 783 огневых задач

ВСУ наносят огромные потери оккупантам

Погибших оккупантов за прошлую неделю у врага в 8 раз больше, чем у ВСУ.

Наша авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю:

нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,

уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага,

нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага по впечатлению нашей авиации и БПЛА,

поразили 7 складов боеприпасов врага.

Кроме этого, уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы. Среди них – 2 вражеских вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 26 июня ВСУ уже ликвидировали 225 580 оккупантов. Только за минувшие сутки к Кобзону отправилось 950 вражеских бойцов. Потери в технике: