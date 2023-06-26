На Юге ситуация за прошедшую неделю существенных изменений не понесла. В то же время российские захватчики несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.
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Какая ситуация на Востоке
Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, за прошедшую неделю враг совершал свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои.
На этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось.
Маляр отметила, что на Востоке за прошедшую неделю противник совершил 6 457 обстрелов и выпустил боеприпасов 315 006. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось.
В то же время наши войска на Востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений есть продвижение от 1 до 2 километров. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага.
Что происходит на Юге
Замминистра обороны сообщила, что наши защитники продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
За неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 квадратных километров.
В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на Юге составляет 130 квадратных километров.
На Таврическом направлении враг на прошлой неделе 148 раз атаковал украинские позиции. Там зафиксировано 3 861 обстрел.
Если составить количество вражеских обстрелов на Востоке и Юге, то получится более 10 тысяч обстрелов за неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно,
– подчеркнула Маляр.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 8 783 огневых задач
ВСУ наносят огромные потери оккупантам
Погибших оккупантов за прошлую неделю у врага в 8 раз больше, чем у ВСУ.
Наша авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю:
- нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,
- уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага,
- нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага по впечатлению нашей авиации и БПЛА,
- поразили 7 складов боеприпасов врага.
Кроме этого, уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы. Среди них – 2 вражеских вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 26 июня ВСУ уже ликвидировали 225 580 оккупантов. Только за минувшие сутки к Кобзону отправилось 950 вражеских бойцов. Потери в технике:
- танков – 4031 (+1) единица;
- боевых бронированных машин – 7820 (+14) единиц;
- артиллерийских систем – 4055 (+21) единиц;
- РСЗО – 624 единицы;
- средств ПВО – 385 единиц;
- самолетов – 314 единиц;
- вертолетов – 308 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10) единицы;
- крылатых ракет – 1 259 единиц;
- кораблей – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6751 (+16) единица;
- специальной техники – 557 (+5) единиц.