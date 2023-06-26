Захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 36 боевых столкновений. О ситуации на фронте информирует 24 Канал.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта