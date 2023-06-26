Захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 36 боевых столкновений. О ситуации на фронте
информирует 24 Канал.
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Ликвидировали батальон россиян под Бахмутом: в 3-й ОШБР показали кадры штурма позиций врага Какая ситуация на разных направлениях фронта На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском оккупанты нанесли авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Также враг из минометов и артиллерии обстрелял населённые пункты Гремячко, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении противник вел наступательные действия западнее Кривошиевки Луганской области, однако успеха не имел. Россияне нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки на Харьковщине. Из минометов и артиллерии обстреляли Колодезное, Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западную, Масютовку, Кисловку и Берестово Харьковской области. На Авдеевском – враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, из артиллерии обстрелял Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имели. Захватчики нанесли авиационный удар возле Красногоровки. Кроме того, из артиллерии обстреляли Острое, Георгиевку и Марьинку Донецкой области. На Шахтерском – россияне без успеха совершили наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанесли авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Также обстреляли Парасковеевку, Новомихайловку, Угледар, Сторожево, Макаровку, Новоселку и Новополь Донецкой области.
На
Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских воинов. Россия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Новодаровки.
Оккупанты нанесли авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди них: Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленая Роща, Затишье, Гуляйполе Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Милово, Берислав, Казацкое, Львове, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон и Днепровское на Херсонщине и Очаков Николаевской области.