Захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 36 боевых столкновений. О ситуации на фронте информирует 24 Канал.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском оккупанты нанесли авиационный удар возле Зеленого Харьковской области. Также враг из минометов и артиллерии обстрелял населённые пункты Гремячко, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия западнее Кривошиевки Луганской области, однако успеха не имел. Россияне нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки на Харьковщине. Из минометов и артиллерии обстреляли Колодезное, Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западную, Масютовку, Кисловку и Берестово Харьковской области.

На Лиманском – агрессор совершил наступательные действия в направлениях Веселого и Раздолевки Донецкой области, также без успеха. Нанес авиационные удары в районах Торского, Дибровы, Белогоровки, Звоновки и Спорного. Кроме того, из артиллерии обстрелял Невское и Белогоровку Луганской области и Торское, Серебрянку, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловку – Донецкую. На Бахмутском оккупанты также без успеха вели наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанесли авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Что происходит на поле боя: смотрите карту

На Авдеевском – враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, из артиллерии обстрелял Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имели. Захватчики нанесли авиационный удар возле Красногоровки. Кроме того, из артиллерии обстреляли Острое, Георгиевку и Марьинку Донецкой области.

На Шахтерском – россияне без успеха совершили наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанесли авиационные удары возле Пречистовки и Благодатного. Также обстреляли Парасковеевку, Новомихайловку, Угледар, Сторожево, Макаровку, Новоселку и Новополь Донецкой области.