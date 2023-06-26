Загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби там відбулось 36 бойових зіткнень. Про ситуацію на фронті інформує 24 Канал.

Дивіться також Ліквідували батальйон росіян під Бахмутом: у 3-й ОШбр показали кадри штурму позицій ворога

Що відбувається на полі бою: дивіться карту

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських воїнів. Росія без успіху намагалася відновити втрачене положення в районі Новодарівки.

Окупанти завдали авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них: Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя, Гуляйполе Запорізької області; Нікополь – Дніпропетровської; Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області.