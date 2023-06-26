Загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби там відбулось 36 бойових зіткнень. Про ситуацію на фронті інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту