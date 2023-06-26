Как отмечают эксперты, этот мятеж, начавшийся 23 июня, а закончившийся – 24, не особо что-то изменил на поле боя. В частности, речь идет об "обороноспособности" российских сил и их способности проводить наступления, а точнее – их не проводить.
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ВСУ идут в контрнаступление, враг – не имеет успеха
Собственно, бои продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта. Во время мятежа захватчики совершили значительное количество безрезультатных попыток наземных атак возле Бахмута. Их было даже больше, чем обычно.
В то же время некоторые российские пропагандисты, пытаясь играть на опережение, уже начали "объяснять", что потенциальные поражения российских войск и успехи Украины могут быть вызваны мятежом.
25 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта,
– также констатировали аналитики.
Кроме того, там предположили, что Вооруженным Силам удалось продвинуться юго-западнее Великой Новоселки, и привели слова главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, который подчеркнул, что основной удар в этом контрнаступлении наши защитники еще не наносили.
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Проблемы России: последнее
- Следует сказать, что с начала полномасштабного вторжения на войне против нашего государства погибли 225 580 захватчиков, о чем сообщили в Генштабе ВСУ утром 26 июня. Только за минувшие сутки к Кобзону отправились 950 оккупантов.
- Вместе с тем на фоне того, как в России происходил мятеж, из-под Марьинки в Донецкой области начали бежать ТикТок-отряды самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом рассказал пресс-офицер 79-й ОДШБ подполковник Ярослав Чепурный.
- Также в Министерстве обороны Великобритании констатировали, что украинские военные постепенно, но стабильно продвигаются на поле боя. В частности, на Восточном и Южном направлениях.