Как отмечают эксперты, этот мятеж, начавшийся 23 июня, а закончившийся – 24, не особо что-то изменил на поле боя. В частности, речь идет об "обороноспособности" российских сил и их способности проводить наступления, а точнее – их не проводить.

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ВСУ идут в контрнаступление, враг – не имеет успеха

Собственно, бои продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта. Во время мятежа захватчики совершили значительное количество безрезультатных попыток наземных атак возле Бахмута. Их было даже больше, чем обычно.

В то же время некоторые российские пропагандисты, пытаясь играть на опережение, уже начали "объяснять", что потенциальные поражения российских войск и успехи Украины могут быть вызваны мятежом.

25 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта,

– также констатировали аналитики.

Кроме того, там предположили, что Вооруженным Силам удалось продвинуться юго-западнее Великой Новоселки, и привели слова главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, который подчеркнул, что основной удар в этом контрнаступлении наши защитники еще не наносили.

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