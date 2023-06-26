Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Пригожин не має впевненості, що йому нічого не загрожує. Він розпочав ту гру, яку не зміг довести до кінця.

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Я вже бачив, що деякі західні ЗМІ, опираючись на заяви деяких генералів, розповідають про те, що Пригожин буде наступати на Київ своїми ПВК "Вагнер". Це смішно чути насправді,
– зазначив Олександр Коваленко.

Полк Калиновського проти режиму Лукашенка

Напередодні полк Калиновського закликав білорусів бути готовим до різних сценаріїв. Їхні плани – вигнати російських окупантів з території Білорусі, разом з цим позбутися Лукашенка та його режиму. Є всі шанси.

Ми не бачимо, що поки відбувається масштабна передислокація вагнерівців саме в Білорусь. Бачимо навпаки, що вони відходять до кордону України з тимчасово-окупованих територій Донецької та Луганської області. Отже, говорити, що це буде основний ударний елемент для протидії полку Калиновського не можна,
– пояснив Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що чекає Пригожина в Білорусі: дивитись відео

Без підтримки людей нічого не буде

За словами Коваленка, якщо розпочнеться силова зміна влади в Білорусі, вона обовʼязково має супроводжуватися протестними діями з боку населення.

Якщо її не буде, то полку Калиновського не буде жодного шансу, навіть якщо там не буде і ПВК "Вагнер", тобто підтримка населення важлива. Але якщо буде достатня підтримка, то ніякий ПВК "Вагнер" не відіграє ніякої важливої ролі у протидії таким сценарієм,
– зазначив Коваленко.

Втім Олександр Коваленко наголосив, що подібного можна очікувати лише після повернення кордонів України на момент 1991 року. Наразі сили у полку Калиновського необхідні для завершення бойових дій в Україні. Лише тоді можна зайнятися підготовкою до визволення Білорусі.

Заколот Пригожина: що відомо