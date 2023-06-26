Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Пригожин не має впевненості, що йому нічого не загрожує. Він розпочав ту гру, яку не зміг довести до кінця.

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Я вже бачив, що деякі західні ЗМІ, опираючись на заяви деяких генералів, розповідають про те, що Пригожин буде наступати на Київ своїми ПВК "Вагнер". Це смішно чути насправді,

– зазначив Олександр Коваленко.

Зверніть увагу! 25 червня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Євгеній Пригожин переїде до Білорусі. Де наразі перебуває очільник ПВК "Вагнер" невідомо.

Полк Калиновського проти режиму Лукашенка

Напередодні полк Калиновського закликав білорусів бути готовим до різних сценаріїв. Їхні плани – вигнати російських окупантів з території Білорусі, разом з цим позбутися Лукашенка та його режиму. Є всі шанси.

Ми не бачимо, що поки відбувається масштабна передислокація вагнерівців саме в Білорусь. Бачимо навпаки, що вони відходять до кордону України з тимчасово-окупованих територій Донецької та Луганської області. Отже, говорити, що це буде основний ударний елемент для протидії полку Калиновського не можна,

– пояснив Коваленко.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що чекає Пригожина в Білорусі: дивитись відео

Без підтримки людей нічого не буде

За словами Коваленка, якщо розпочнеться силова зміна влади в Білорусі, вона обовʼязково має супроводжуватися протестними діями з боку населення.

Якщо її не буде, то полку Калиновського не буде жодного шансу, навіть якщо там не буде і ПВК "Вагнер", тобто підтримка населення важлива. Але якщо буде достатня підтримка, то ніякий ПВК "Вагнер" не відіграє ніякої важливої ролі у протидії таким сценарієм,

– зазначив Коваленко.

Втім Олександр Коваленко наголосив, що подібного можна очікувати лише після повернення кордонів України на момент 1991 року. Наразі сили у полку Калиновського необхідні для завершення бойових дій в Україні. Лише тоді можна зайнятися підготовкою до визволення Білорусі.

Заколот Пригожина: що відомо