Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Пригожин не має впевненості, що йому нічого не загрожує. Він розпочав ту гру, яку не зміг довести до кінця.
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Я вже бачив, що деякі західні ЗМІ, опираючись на заяви деяких генералів, розповідають про те, що Пригожин буде наступати на Київ своїми ПВК "Вагнер". Це смішно чути насправді,
– зазначив Олександр Коваленко.
Полк Калиновського проти режиму Лукашенка
Напередодні полк Калиновського закликав білорусів бути готовим до різних сценаріїв. Їхні плани – вигнати російських окупантів з території Білорусі, разом з цим позбутися Лукашенка та його режиму. Є всі шанси.
Ми не бачимо, що поки відбувається масштабна передислокація вагнерівців саме в Білорусь. Бачимо навпаки, що вони відходять до кордону України з тимчасово-окупованих територій Донецької та Луганської області. Отже, говорити, що це буде основний ударний елемент для протидії полку Калиновського не можна,
– пояснив Коваленко.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що чекає Пригожина в Білорусі: дивитись відео
Без підтримки людей нічого не буде
За словами Коваленка, якщо розпочнеться силова зміна влади в Білорусі, вона обовʼязково має супроводжуватися протестними діями з боку населення.
Якщо її не буде, то полку Калиновського не буде жодного шансу, навіть якщо там не буде і ПВК "Вагнер", тобто підтримка населення важлива. Але якщо буде достатня підтримка, то ніякий ПВК "Вагнер" не відіграє ніякої важливої ролі у протидії таким сценарієм,
– зазначив Коваленко.
Втім Олександр Коваленко наголосив, що подібного можна очікувати лише після повернення кордонів України на момент 1991 року. Наразі сили у полку Калиновського необхідні для завершення бойових дій в Україні. Лише тоді можна зайнятися підготовкою до визволення Білорусі.
Заколот Пригожина: що відомо
- Під час заколоту Пригожина Кремлю довелось швиденько перекидати війська зі Сходу. Їх поспіхом почали перенаправляти у московський регіон.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що під час заколоту росіяни здійснили значну кількість безрезультатних спроб наземних атак біля Бахмута і їх було навіть більше, аніж зазвичай. Проте це не завадило українським військам продовжувати контрнаступ на 3 ділянках фронту.
- У понеділок вранці, 26 червня, російські інформаційні помийки почали писати про те, що Шойгу поїхав перевіряти один з військових пунктів керування. Водночас від Пригожина за останній час немає ні звісточки – він не виходить на зв'язок.