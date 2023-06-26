У понеділок вранці, 26 червня, російські інформаційні помийки почали писати про те, що Шойгу поїхав перевіряти один з військових пунктів керування. Водночас від Пригожина за останній час немає ні звісточки – він не виходить на зв'язок, – інформує 24 Канал.

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Шойгу показався на публіці

Якщо вірити ворожим медіа, то голова оборонного відомства Росії перевірив передовий пункт управління "Західного" угруповання військ, що розташований "у зоні проведення" так званої спеціальної військової операції.

Шойгу заслухав доповідь командувача "Західного" угрупування генерал-полковника Никифорова щодо поточної ситуації, характеру дій противника (ЗСУ – 24 Канал) та виконання збройними силами Росії бойових завдань на основних тактичних напрямках,

– йдеться у повідомлені.

Окрім того, там наведено чимало непотрібної нікому інформації про те, що Шойгу "щось говорив", "з кимось радився", "на щось звернув увагу" – і все це нібито для того, аби у російських військових "все було добре".

Це викликає лише посмішку, оскільки усім відомо, що Кремль зовсім не шкодує своїх бійців та використовує їх як "гарматне м'ясо". А цей концерт у "Західному" військовому пункті, вочевидь, був для того, аби просто-таки показатися перед росіянами після заколоту Пригожина та довести, що нібито "нічого суттєвого не сталось".

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А Пригожин кудись зник