У понеділок вранці, 26 червня, російські інформаційні помийки почали писати про те, що Шойгу поїхав перевіряти один з військових пунктів керування. Водночас від Пригожина за останній час немає ні звісточки – він не виходить на зв'язок, – інформує 24 Канал.
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Шойгу показався на публіці
Якщо вірити ворожим медіа, то голова оборонного відомства Росії перевірив передовий пункт управління "Західного" угруповання військ, що розташований "у зоні проведення" так званої спеціальної військової операції.
Шойгу заслухав доповідь командувача "Західного" угрупування генерал-полковника Никифорова щодо поточної ситуації, характеру дій противника (ЗСУ – 24 Канал) та виконання збройними силами Росії бойових завдань на основних тактичних напрямках,
– йдеться у повідомлені.
Окрім того, там наведено чимало непотрібної нікому інформації про те, що Шойгу "щось говорив", "з кимось радився", "на щось звернув увагу" – і все це нібито для того, аби у російських військових "все було добре".
Це викликає лише посмішку, оскільки усім відомо, що Кремль зовсім не шкодує своїх бійців та використовує їх як "гарматне м'ясо". А цей концерт у "Західному" військовому пункті, вочевидь, був для того, аби просто-таки показатися перед росіянами після заколоту Пригожина та довести, що нібито "нічого суттєвого не сталось".
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А Пригожин кудись зник
- На жаль для нас, громадянська війна в Росії за ініціативи вагнерівців тривала менш ніж добу та закінчилась угодою, що підписав Пригожин за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.
- Її текст невідомий для широкого загалу, однак зі слів прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова зрозуміло, що Кремля нібито хоче пробачити групі "Вагнера" цей заколот, але лише в тому разі, коли частина ПВК перейде у підпорядкування до міноборони.
- Водночас аналітики з ISW констатували, що після підписання угоди Пригожина ніхто не бачив. Він не виходить на зв'язок. До речі, не зрозуміло також, де ховається голова генштабу ворожої армії Валєрій Герасимов.