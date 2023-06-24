Однак разом з тим обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська у відеозверненні зазначила, що Путін може спробувати затягнути у внутрішній російський конфлікт і білорусів, прикриваючись так званою "союзною державою". Про це повідомляє 24 Канал.

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Початок кінця великої тиранії у Білорусі

Засновник 1-ї ОДШР у складі ЗСУ та керівник Департаменту нацбезпеки у складі Об'єднаного Перехідного Кабінету демократичних сил Білорусі Валерій Сахащик також звернувся до білоруських військових. Він підкреслив, що сьогодні світ спостерігає початок розвалу Росії. І хоч невідомо, що буде у результаті пригожинського походу, у білорусів з'явився історичний шанс стати процвітаючою європейською країною.

Ми знаємо інше, що проросійський шлях, по якому країну вів Лукашенко всі ці роки, завів нас у глухий кут. ... І ми повинні вирішувати, що робити далі. При чому вирішувати швидко. Бо ми або використаємо цей історичний шанс і станемо процвітаючою європейською країною, або ми загубимо все, і сама назва Республіки Білорусь залишиться лише у книгах,

– підкреслив військовий.

Тож він закликав білоруських військових відкинути усі чвари, об'єднатися самим та об'єднати націю та спасти батьківщину. А "час позадавати один одному питання і висловити претензії" – буде згодом, після перемоги.

Звернення Валерія Сахащика до військових: відео

Зауважимо, що до білорусів та військових звернулися у в полку імені Кастуся Калиновського. Окрім заклику не брати участі у громадянській війні всередині Росії, там підкреслили, що сьогодні утворилися сприятливі умови для знищення диктатури.

Тож усіх чинних військових, військових запасу та цивільних закликали готуватися до дій та визволення Білорусь від диктатури та окупації.

Нам будуть потрібні люди для рішучих дій. Готуйтеся до вступи до загонів самооборони. Кожне місто, кожний квартал, кожна вулиця – будьте готові до контролю своєї території і підтримки порядку,

– сказали у полку Калиновського.

Наразі військові, резервісти та цивільні білоруси повинні чекати сигналу. "Час волі приближається", – підсумували у полку.

Полк імені Кастуся Калиновського закликав готуватися до боротьби: відео

Між Білоруссю та Росією має появитися кордон

Світлана Тихановська ж звернулася до всього білоруського народу та підкреслила, що для білорусів ані Путін, ані Пригожин не є союзниками. А також зазначила, що Росія – це "союзник", який завжди несе хаос, війну і кризу.

Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом також. І я хочу закликати білоруських дипломатів, військових та силовиків пам'ятати, що у нас, білорусів, свої національні інтереси. Білоруси повинні боронити свою країну,

– сказала Тихановська.

Відтак вона зазначила, що білоруси повинні зберегти свій суверенітет та вберегти країну від того, "у що перетворилася Росія". А також – не допустити воєнних дій на території своєї країни.

У своєму відеозверненні вона підкреслила також, що сьогодні є найкращий шанс для того, щоб вигнати військових Росії з Білорусі, після чого кордон між цими двома державами повинен бути закритий.

Також Тихановська повідомила, що для цього створила оперативний штаб, керівником якого став Валерій Сахащик, та звернулася за допомогою до полку Калиновського, білоруського військового формування, який сьогодні боронить Україну.

Світлана Тихановська звернулася до білорусів: відео

Зауважте! Після начебто удару по вагнерівцях Євгеній Пригожин заявив, що 25 тисяч вагнерівців готові йти "розбиратися". Згодом ПВК "Вагнера" заявила, що громадянська війна розпочалася. Путін вже визнав, що втратив контроль над Ростовим.