Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов. За його словами, Лукашенко ледь чи не публічно заявляв, що в Білорусі його підтримує близько 80% населення. А за решту 20% він ще може позмагатися.

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Кого боїться Лукашенко

Як наголосив Свердлов, Лукашенко переконаний, що основна частина людей, які повністю проти нього, перебуває за кордоном – у Литві, Польщі, Україні тощо. І він особливо боїться бійців з полку Калиновського.

Я впевнений, що він серйозно розглядає можливість, що вони спробують зайти в Білорусь і щось зробити. Здавалося б, а чого б йому турбуватися, якщо його "підтримують" аж 80% людей всередині країни?

– зауважив Свердлов.

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Зрозуміло, що цифра в 80% підтримки Лукашенка – абсолютна маячня. Ймовірно, диктатор це припускає та готується до будь-яких можливих для себе загроз. Тому зараз в Білорусі постійно навчають військових та проводять підготовку для так званої тероборони.

Також саме з цих причин там почали активно нагнітати тему про ядерну зброю в Білорусі. Лукашенко думає, що може стати недоторканним.

Зверніть увагу! Розмови про розміщення ядерної зброї в Білорусі почалися ще в березні 2023 року. Тоді диктатор Владімір Путін видав абсолютно неадекватне пояснення. Він зауважив, що розмістить ядерну зброю в Білорусі, бо Велика Британія передала снаряди зі збідненим ураном для України. Хоча вони не є ядерною зброєю.

Ядерна зброя в Білорусі: коротко