Путін заявляв, що вони почнуть розміщувати ядерну зброю в Білорусі у липні 2023 року. Тобто після того, як будуть готові спеціальні сховища – орієнтовно, 7 – 8 липня.

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Що заявив Лукашенко про ядерну зброю

Олександр Лукашенко заявив, що російська влада розмістить ядерну зброю на території Білорусі "вже найближчими днями". За його словами, Мінськ має всі засоби для розміщення ракет великої дальності, якщо це коли-небудь знадобиться.

Для застосування тільки одна причина – це агресія проти Білорусі. І це рішення буде негайною відповіддю. Я це говорив вже декілька разів. Я думаю навряд комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя (ядерна – 24 Канал). Але ви зрозумійте, не дай Боже, мені доведеться ухвалювати рішення про застосування цієї зброї у сучасний час. Але ніяких вагань не буде,

– фантазував Лукашенко.

У цьому контексті варто зазначити, що глава російського міноборони Сєргєй Шойгу заявляв, що нібито ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі, проте контролювати її буде Росія.

На заяви, що це російська зброя, Лукашенко заявив: "Якщо почнеться війна, один дзвінок до Путіна і ми завдаємо ядерного удару… Він зателефонував, я зняв слухавку, будь-якої миті, навіть ось зараз. Тож ну що тут за проблема узгодити завдання якогось там удару?".

Окрім того, Лукашенко заявив, що нібито:

Білорусь отримала від Росії ракети та бомби, які "втричі потужніші", ніж ті, що застосовувалися у Хіросімі та Нагасакі;

тактична ядерна зброя буде розосереджена по Білорусі, не зберігатиметься в одному місці. Адже, мовляв, Мінськ має "багато сховищ" та нібито вже відновив 5 – 6.

Що відомо про ядерну зброю в Білорусі