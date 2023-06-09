Про деталі візиту Лукашенка інформують як російські, так і білоруські пропагандистські ЗМІ. Під час зустрічі кремлівський диктатор почав також "нахвалювати" економічні відносини з Лукашенком, повідомляє 24 Канал.

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Ядерку в Білорусі планують розмістити у липні

Путін заявив, що 7 – 8 липня у Білорусі завершаться "відповідні процедури" щодо розміщення ядерної зброї. Після цього – почнуться заходи з базування ядерки в Білорусі. Російський диктатор цинічно заявив, що "все йде за планом" у цьому питанні.

Щодо найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Ви знаєте, 7 - 8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Так що все за планом, все стабільно,

– заявив Путін на зустрічі.

Окрім того, диктатор почав "нахвалювати" економічні відносини між країнами. На думку Путіна, вони "розвиваються надзвичайно добре", а санкції – буцімто "недієві".

Водночас Лукашенко підтримав російського диктатора у питанні розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, це нібито "важливий комплекс заходів", який працюватиме на підтримку країн.

Зустріч Путіна і Лукашенка: дивіться відео

Що передувало розміщенню ядерки у Білорусі