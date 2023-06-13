Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, Росія не була б проти, якби Лукашенко використав ядерну зброю.

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Якщо таки це станеться, то в Заходу будуть певні питання, по кому завдавати удар у відповідь. Ядерна зброя – російська, але її використав Лукашенко.

В цьому випадку будуть питання, хто за це відповідатиме і по кому прилетить удар у відповідь. Якщо Білорусь вдарить, то у відповідь прилетить по Білорусі. Але в будь-якому випадку Росія сподівається, що тоді з нею будуть говорити. Вони сприймають деескалацію через ескалацію,

– зауважив Мусієнко.

Лукашенко – повністю підконтрольний Росії

Як наголосив Мусієнко, раз Лукашенко поширює такі дикі заяви, то він повністю перебуває під контролем Росії. В разі такого інциденту світ у всьому звинуватить Білорусь, але буде змушений говорити з Москвою.

Білорусь – як розмінна монета у протистоянні Росії та НАТО. Вочевидь, Лукашенко вже повністю залежний від Росії і готовий виконувати будь-які вказівки Путіна,

– зазначив Мусієнко.

У такий спосіб Росія знову перевіряє реакцію Заходу. Тим паче вони збираються передислокувати ядерну зброю на захід Білорусі поблизу Литви. Саме там влітку пройде саміт НАТО.

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Зверніть увагу! Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Раніше диктатор Владімір Путін заявив, що це станеться після 7 – 8 липня, коли усі процедури будуть завершені.

Ядерна зброя в Білорусі: коротко