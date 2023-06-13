Так, застосування ядерної зброї вже не здається настільки малоймовірним. Як врятуватися від потенційного удару та високої радіації 24 Каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч.

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Головне – пройти в укриття

Передовсім єдиний дієвий спосіб – це укриття. Ядерна зброя – і невеликі заряди, і надпотужні – вже дуже добре досліджена. Тактичні боєприпаси здебільшого мають невеликі заряди. Приклад застосування ядерної зброї наприкінці Другої світової у Японії показав: люди, які були в укриттях, вижили.

Тих, які не були в укриттях, просто підсмажило. Був чоловік, який перебував майже в епіцентрі вибуху, але вижив, бо випадково пішов у підвал. Він майже не постраждав і дожив до 80 років. Натомість люди, які перебували навіть на відстані 500 метрів і більше – усі загинули,

– констатував Репіч.

На жаль, є дуже негативна тенденція з тривогами. Люди просто звикли до них, тому нехтують укриттями.

"Я дуже сподіваюся, що у випадку ризику застосування ядерної зброї, спрацює розвідка, і реально усі будуть "на стрьомі". У ті часи дуже треба буде ходити в укриття. Головне, мати тривожну валізку і знати, куди йти, щоб встигнути сховатися", – акцентував хімік.

Зауважте! У тривожну валізку обов'язково слід покласти трохи води та їжі. Крім того, бажано мати дозиметр, щоб зрозуміти, коли можна виходити. Кандидат хімічних наук про те, як врятуватися під час ядерного удару: дивіться відео

У випадку застосування ядерної зброї буде страшенної сили удар, який важко з чимось переплутати. Звісно, світло погасне. В укритті потрібно буде перечекати щонайменше добу, адже буде високий рівень радіації. До речі, він з'являється не одразу, а за 10 – 15 хвилин.

Є така річ, як проникаюча радіація, потік нейтронів, який вбиває усе навколо. Але він ще викликає так звану наведену радіацію, реагуючи з іншими матеріалами. Їх випаровує температурою, підіймає хмарою у повітря, і потім радіація починає випадати. Цей попіл дуже радіоактивний. Якщо він потрапить на людину – це променева хвороба та смерть.

Рівень радіації знижується на 80% щодоби. Якщо було 100 рентгенів, то за 1 годину можна отримати смертельну дозу радіації. За добу знизиться до 20 рентгенів. Умовно, ви зможете провести на цій території 5 годин перед тим, як отримає те дозу, що може викликати смерть,

– Пояснив кандидат хімічних наук.

Ба більше, для виходу з укриття слід мати:

комплект змінного одягу, який повністю закриває шкірний та волосяний покрив;

засіб захисту дихання, як от респіратор;

засіб зв'язку на кшталт радіо, щоб слухати оповіщення влади.

За словами Репіча, на тій території, де був вибух, можна буде безпечно перебувати за декілька місяців. Бачимо, що на Хіросимі усі живуть, там рівень радіації майже не відрізняється.

"Кількість радіонуклідів, яка була утворена під час ядерного вибуху, неспівставно менша, якщо порівнювати з аварією на АЕС. З часом ця територія стане придатною для життя, але на перших етапах рівні радіації можуть бути дуже високими, і треба чекати в укритті", – підсумував Гліб Репіч.

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