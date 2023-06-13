Про це 24 Каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Репіч. Він додав, що спричинити аварію на ЗАЕС можуть лише росіяни, які окупували станцію.

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Реактори атомної електростанції потребують постійного охолодження. На щастя, води у ставку достатньо, щоб охолоджувати реактори Запорізької АЕС у холодному стані, коли вони вимкнені. Однак, щоб вода проходила й охолоджувала станцію потрібна електроенергія.

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Ключові загрози

Зазвичай станція використовує зовнішню електричну мережу, до якої вона під'єднана. У разі, якщо мережа зруйнована, то електростанцію підключають до резервних дизельних генераторів.

Якщо так станеться, що не буде дизелю й лінії електропередач, то реактор розплавиться й ми отримаємо Фукусіму,

– зазначив кандидат хімічних наук.

Зверніть увагу! Аварія на Першій Фукусімській АЕС – найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року. Вона була класифікована як 7 рівень за Міжнародною шкалою ядерних подій. Виникла внаслідок найдужчого за час спостереження землетрусу в Японії.

У Фукусімі вимкнулась мережа, бо почався землетрус, крім того, цунамі збило дизельний генератор й тому атомна електростанція злетіла у повітря. На ЗАЕС окупанти можуть пошкодити дизельний генератор чи архітектуру станції, яка відповідає за охолодження, й це призведе до катастрофічних наслідків.

Сам реактор пошкодити дуже важко, бо він кардинально відрізняється від Чорнобильського. Запорізька АЕС – це інше покоління, тому вона дуже добре захищена від зовнішнього впливу. Проте реактори ЗАЕС не захищені від ід*отів, які можуть опосередковано їх зруйнувати,

– сказав Репіч.

У Чорнобилі була інша причина вибуху й конструкція реактора. Він не був так добре захищений. Реактори ЗАЕС мають термооболонку, тому навіть якщо щось розплавиться вона унеможливить, щоб радіація відразу вийшла на зовні. Радіація насамперед викидатиметься у герметичну оболонку.

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