Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов. По его словам, Лукашенко чуть ли не публично заявлял, что в Беларуси его поддерживает около 80% населения. А за остальные 20% он еще может посоревноваться.

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Кого боится Лукашенко

Как подчеркнул Свердлов, Лукашенко убежден, что основная часть людей, которые полностью против него, находятся за границей, – в Литве, Польше, Украине. И он особенно опасается бойцов из полка Калиновского.

Я уверен, что он серьезно рассматривает возможность, что они попытаются зайти в Беларусь и что-нибудь сделать. Казалось бы, а чего бы ему беспокоиться, если его "поддерживают" 80% людей внутри страны?

– заметил Свердлов.

Какая ситуация в Беларуси – рассказал Свердлов: смотрите видео

Понятно, что цифра в 80% поддержки Лукашенко – абсолютный бред. Вероятно, диктатор это предполагает и готовится к любым возможным угрозам. Поэтому сейчас в Беларуси постоянно обучают военных и проводят подготовку так называемой терробороны.

Также именно по этим причинам там начали активно нагнетать тему о ядерном оружии в Беларуси. Лукашенко считает, что может стать неприкосновенным.

Обратите внимание! Разговоры о размещении ядерного оружия в Беларуси начались еще в марте 2023 года. Тогда диктатор Владимир Путин выдал совершенно неадекватное объяснение. Он отметил, что разместит ядерное оружие в Беларуси, потому что Великобритания передала снаряды с обедненным ураном для Украины. Хотя они не являются ядерным оружием.

Ядерное оружие в Беларуси: коротко