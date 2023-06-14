Об этом путинский приспешник заявил во время встречи с российскими журналистами на объекте военно-промышленного комплекса в Минской области. К слову, Лукашенко накануне подчеркнул, что он якобы лично будет иметь контроль над ядерным оружием.
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Какое оружие якобы получила Беларусь
Лукашенко заявил, что российское тактическое ядерное оружие в Беларуси будет рассредоточено на нескольких площадках. Он добавил, что для ее применения Белоруссии нужно будет получить согласование в Кремле.
У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили из России. Эти бомбы втрое мощнее, чем те, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки,
– издал белорусский диктатор.
Напомним, что Лукашенко недавно приезжал в Россию к Владимиру Путину. В ходе "неформальной встречи" в Сочи диктаторы обсудили размещение ядерки.
Путин заявил, что 7 – 8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению ядерного оружия. Следовательно, начнутся мероприятия по базированию ядерки в Беларуси. Российский диктатор цинично заявил, что "все идет по плану" по этому вопросу.
Что известно об ядрышке в Беларуси
- В марте 2023 года Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси, поскольку Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В Белоруссии на такое решение отреагировали цинично. У Лукашенко назвали это "вынужденным шагом". Как будто к этому страну подтолкнули западные партнеры Украины.
- В конце мая Путин подписал указ об окончательном решении разместить ядерку на территории Беларуси. В то же время, Лукашенко заявлял, что уже "возможно" хранение ядерных боеприпасов в стране.
- А совсем недавно бункерный дед сказал, что Россия передаст Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М", которые могут иметь ядерные боеголовки. Также Путин пообещал модернизировать белорусские самолеты Су-25, чтобы те могли содержать ядерные ракеты.