Про це путінський посіпака заявив під час зустрічі з російськими журналістами на об'єкті військово-промислового комплексу в Мінській області. До слова, Лукашенко напередодні наголосив, що він нібито особисто матиме контроль над ядерною зброєю.

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Яку зброю начебто отримала Білорусь

Лукашенко заявив, що російська тактична ядерна зброя в Білорусі буде розосереджена на кількох майданчиках. Він додав, що для її застосування Білорусі треба буде отримати погодження у Кремлі.

У нас є ракети і бомби, які ми отримали з Росії. Ці бомби втричі потужніші, ніж ті, які скинули на Хіросіму і Нагасакі,

– видав білоруський диктатор.

Зверніть увагу! Лукашенко обговорював питання ядерної зброї з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. Тож, швидше за все, такі заяви білоруський диктатор зробив в рамках нової інформаційної кампанії країни-терористки.

Нагадаємо, що Лукашенко нещодавно приїздив до Росії до Владіміра Путіна. Під час "неформальної зустрічі" у Сочі диктатори обговорили розміщення ядерки.

Путін заявив, що 7 – 8 липня у Білорусі завершаться "відповідні процедури" щодо розміщення ядерної зброї. Відтак, почнуться заходи з базування ядерки в Білорусі. Російський диктатор цинічно заявив, що "все йде за планом" у цьому питанні.

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