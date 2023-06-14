Про це путінський посіпака заявив під час зустрічі з російськими журналістами на об'єкті військово-промислового комплексу в Мінській області. До слова, Лукашенко напередодні наголосив, що він нібито особисто матиме контроль над ядерною зброєю.
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Яку зброю начебто отримала Білорусь
Лукашенко заявив, що російська тактична ядерна зброя в Білорусі буде розосереджена на кількох майданчиках. Він додав, що для її застосування Білорусі треба буде отримати погодження у Кремлі.
У нас є ракети і бомби, які ми отримали з Росії. Ці бомби втричі потужніші, ніж ті, які скинули на Хіросіму і Нагасакі,
– видав білоруський диктатор.
Нагадаємо, що Лукашенко нещодавно приїздив до Росії до Владіміра Путіна. Під час "неформальної зустрічі" у Сочі диктатори обговорили розміщення ядерки.
Путін заявив, що 7 – 8 липня у Білорусі завершаться "відповідні процедури" щодо розміщення ядерної зброї. Відтак, почнуться заходи з базування ядерки в Білорусі. Російський диктатор цинічно заявив, що "все йде за планом" у цьому питанні.
Що відомо про ядерку у Білорусі
- У березні 2023 року Путін заявив, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі, оскільки Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- У Білорусі на таке рішення відреагували цинічно. У Лукашенка назвали це "вимушеним кроком". Буцімто до цього країну підштовхнули західні партнери України.
- Наприкінці травня Путін підписав указ про остаточне рішення розмістити ядерку на території Білорусі. Водночас Лукашенко заявляв, що вже "можливе" зберігання ядерних боєприпасів в країні.
- А зовсім недавно бункерний дід сказав, що Росія передасть Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М", які, зокрема, можуть мати ядерні боєголовки. Також Путін пообіцяв модернізувати білоруські літаки Су-25, щоб ті теж могли містити ядерні ракети.