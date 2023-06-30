Соответствующее поручение президент сделал сегодня, 30 июня, во время Ставки. Рассказываем детали и другие решения, обсуждаемые руководством.

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Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Ситуация в поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами,

– сообщил Зеленский.

Он заявил, что об обстановке в Беларуси отдельно докладывали представители Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, Службы безопасности и Госпогранслужбы.

По его словам, ситуацию "держат на постоянном контроле".

Справка. После мятежа Пригожина и соглашения с Лукашенко в Кремле решили закрыть уголовное дело против главаря, если он "уйдет в Беларусь". Также, мол, при этом условии "вагнеровцев" за попытку мятежа власти не будут преследовать.

Возможно ли вторжение вагнеровцев из Беларуси