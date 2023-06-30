Украинский "Железный генерал" дал интервью международным журналистам. В нем он, среди прочего, упомянул о бунте вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и оценил риски перекидывания вагнеровцев в Беларусь.

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Что думает Залужный о батальоне "Вагнера"

Как отметил Залужный, попытка военного переворота в России фактически никакого влияния на ситуацию на фронте не оказала, поскольку вагнеровцы покинули линию боевых действий после боев за Бахмут.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-нибудь", – подчеркнул генерал и добавил, что мятеж Пригожина не создал дополнительный импульс для контрнаступления наших защитников.

В то же время он сказал, что у него много страхов. Одним из них является факт возможной угрозы "Вагнера", которая сейчас передислоцируется в Беларусь.

Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть,

– заверил Залужный, комментируя потенциальное наступление вагнеровцы с севера.

Однако все же, по его словам, самым плохим сценарием является применение Россией ядерного оружия: "Путин может развернуть ядерный арсенал".

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Мятеж Пригожина: коротко