В среду, 28 июня, президенты Польши и Литвы, Анджей Дуда и Гитанас Науседа, прибыли в Украину, где после переговоров с украинским лидером дали общую пресс-конференцию. Как раз на ней Зеленский высказался относительно потенциальной угрозы со стороны ЧВК "Вагнера", – информирует 24 Канал.
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ВСУ сильнее любых "вагнеровцев"
Глава нашего государства не считает, что перекидывание бойцов из батальона "Вагнер" в Беларусь может повлечь за собой какую-то серьезную опасность для Украины. Объяснил он это тем, что численность отрядов этой ЧВК достаточно невелика.
Я не могу сказать, насколько они (вагнеровцы – 24 Канал) кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень велик,
– сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, многих наемников из этой частной военной компании уже уничтожили Вооруженные Силы: "Все-таки у нас мощная, современная армия, и не на словах".
Поэтому и, кстати, не столь большими были батальоны, шедшие на Москву во время недавнего мятежа Пригожина.
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"Вооруженное восстание" Пригожина: коротко
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что идет со своими наемниками на Москву для того, чтобы совершили военный переворот. Его борьба против Кремля закончилась менее чем через сутки.
- Пригожин подписал соглашение с президентом Беларуси Александром Лукашенко, согласно которому часть вагнеровцев должна передислоцироваться на территорию "братской страны".
- Интересно, что в России поспешили снять с Пригожина и вагнеровцев все обвинения из-за мятежа против нынешней власти. Федеральная служба безопасности просто-таки закрыла дело предводителя "Вагнера".