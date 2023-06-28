Об этом лидеры стран заявили на совместной конференции в Киеве. Как оценивают президенты угрозу такого "переезда" вагнеровцев – информирует 24 Канал.

Смотрите также Лукашенко извлекает максимальную пользу от ситуации в России, – ГУР

Контингент вагнеровцев в Беларуси невелик

Зеленский подчеркнул, что контингент наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси будет не слишком большим. Часть из них до сих пор остается на временно оккупированных территориях Украины, в частности – в Луганской области. Вместе с тем, украинские защитники уже ликвидировали более 20 тысяч наемников ЧВК "Вагнера".

"То количество, которое пошло в положительном смысле на Москву, по сравнению с тем, сколько было у нас – это не сравнимо, поэтому я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", – заявил Зеленский.

Говоря о рисках и потенциальной угрозе вагнеровцев в Беларуси, Президент Украины акцентировал, что разведка ежедневно докладывает по этому вопросу. На совещаниях Зеленский узнает количество наемников, которые планируют "поселиться" в Беларуси.

Мы проводим несколько раз в неделю военный кабинет, где наши командующие докладывают, они мне показывали, говорили некоторые детали, наша армия считает, что ситуация на севере нашего государства неизменна, ситуация нами контролируемая,

– сказал он.

Наемники "Вагнера" – всегда потенциальная опасность

Президент Польши проанализировал ситуацию с вагнеровцами несколько с другой стороны. Он отметил, что наемники Пригожина – это опытные в боях и хорошо обученные солдаты. По словам Дуды, даже несколько тысяч вагнеровцев могут представлять потенциальную опасность.

"Никто из нас сегодня не знает, какое должно быть использование этих солдат, которые будут перенесены де-факто в Беларусь, какие будут их задачи. Мы не знаем, будут ли они создавать угрозу для Украины с севера, будут ли они поддерживать миграционные потоки на польской, литовской и латвийской границах, будут ли какие-либо другие задачи направлены против Североатлантического союза, или против Украины", – заявил лидер Польши.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас очень сложно ответить на вопрос об угрозе вагнеровцев в Беларуси. Дуда подчеркнул, что одновременно с перемещением ЧВК "Вагнера" на территорию Беларуси российский диктатор опрокидывает также тактическое ядерное оружие.

Они по существу изменяют архитектуру безопасности в нашем регионе, особенно с точки зрения Североатлантического пакта, имеющего защитные задачи. Я буду стараться, чтобы в рамках НАТО были приняты конкретные решения в этом вопросе,

– прокомментировал ситуацию Дуда.

Гитанас Науседа, президент Литвы, также отметил, что Россия опрокидывает в Беларусь ядерное оружие, а потому западным странам и НАТО нужно быть крайне осмотрительными и тщательно анализировать потенциальные угрозы.

Он заявил, что у ЕС сейчас есть множество доказательств, что Беларусь – это сателлит России, поэтому это влияет на безопасность в регионе в целом.

"Риторика Лукашенко абсолютно опасна для мероприятия. Поэтому не нужно делать никакой разницы между Беларусью и Россией. Они обе держатся на страхе и ненависти, которые сеют вокруг", – сказал президент Литвы.